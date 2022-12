La Fundació Salut Empordà (FSE) organitza la jornada Salut, territori i benestar: recerca amb Indicadors Clau a l’Alt Empordà, aquest divendres 2 de desembre, de dos quarts d’onze del matí a un quart de tres de la tarda, a l’Auditori dels Caputxins de Figueres. La jornada té per objectiu presentar el projecte d’observatori de salut i social Idika Salut www.indikasalut.cat de la FSE i reflexionar sobre els diferents determinants de salut de la població a l’Alt Empordà i la importància de la recerca sobre aquests per a monitorar-los i millorar-los.

L’esdeveniment, amb vocació de continuïtat, vol ser «un espai on posar sobre la taula les potencialitats i les amenaces que té la comarca en relació amb els determinants socials de la salut i el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS 2030)», expliquen els responsables de la jornada. La ponència central anirà a càrrec d’Anna Garriga, degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UdG, que farà una radiografia de l’Alt Empordà. Garriga és doctora en ciències econòmiques i empresarials per la UB i llicenciada per la UAB. La seva recerca s’ha centrat en l’economia del turisme, el finançament municipal i l’economia de la pesca.

La jornada comptarà amb la benvinguda institucional de l’Honorable conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Nadal; l’alcaldessa de Figueres i presidenta del Patronat de la Fundació Salut Empordà, Agnès Lladó, i la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Sònia Martínez.

Tot seguit, el director del Departament d’Innovació, Recerca i Desenvolupament de la FSE, Pere Plaja, presentarà la tercera edició del document Indicadors Clau de l’Alt Empordà i, Oriol Turró, coordinador de l’Institut de Recerca en salut i social Glòria Compte, explicarà en què consisteix aquesta nova entitat de la Fundació.

Seguidament, es farà la presentació i signatura del Pacte dels Municipis per la Salut 2030, que han impulsat la Fundació Salut Empordà i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per treballar conjuntament en aquesta direcció de millora de la salut de la comarca.

A continuació, serà el torn d’Anna Garriga amb la ponència Economia a l’Alt Empordà: un repte de futur, que anirà seguida de la taula rodona Cinc mirades sobre la salut a l’Alt Empordà, integrada per professionals que representen diferents àmbits de la societat altempordanesa. Comptarà amb la participació del director de l’ABS l’Escala, Vishal Shahani (sanitat i món rural); la directora de l’Institut Cendrassos de Figueres, Helena Cortada (educació i desenvolupament); l’emprenedor i impulsor de la cervesa artesana Rufa, Joan Benejam (empresa i territori); la CEO i cofundadora de la start-up de salut i innovació The Smart Lollipop (recerca i joventut), Diana Ballart, i la directora de la Fundació del Museu del Joguet de Catalunya-Figueres, Imma Quintana (cultura i diversitat).

La jornada Salut, territori i benestar: recerca amb Indicadors Clau a l’Alt Empordà està organitzada per la Fundació Salut Empordà amb el suport del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Setmanari de l’Alt Empordà. El periodista i gerent del setmanari, Carles Ayats, serà l’encarregat de conduir-la.

Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar al següent enllaç redcap.link/Jornada_Indika.

Glòria Compte, un referent

L’Institut de Recerca en salut i social Glòria Compte és una nova entitat de la FSE. Té vocació de ser un centre de referència per als professionals sanitaris, les administracions i les organitzacions del territori. Compta amb professionals sanitaris, tècnics en gestió de projectes i experts en metodologia i estadística aplicada a les ciències de la salut.

Glòria Compte Massachs (Girona, 1953 - Rabós d’Empordà, 2007) va ser una metgessa empordanesa compromesa amb els més febles. L’any 1985, va marxar a Nicaragua, en plena situació de guerra. Va cofundar la Casa Materna de Matagalpa per lluitar contra l’alt índex de mortalitat maternoinfantil. També va treballar a Guatemala amb la població indígena perseguida. L’any 1995, va anar a Salvador de Bahía per treballar a les faveles. De retorn a Figueres, va exercir de pediatra al CAP. Va participar en la creació de l’ONG Joan Alsina, va ser integrant de la Iaeden-Salvem l’Empordà i membre activa del Grup de Dones de l’Alt Empordà.