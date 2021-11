No s'ha d'explicar gaire el que suposa el futbol pel nostre país. Qualsevol derbi provoca que, per exemple, les urgències hospitalàries de les ciutats enfrontades en la trobada es quedin despertes.

A més a més, molts es prenen cada derrota del seu equip molt a la valenta. I mai millor dit, perquè segons un estudi presentat en el Congrés Societat Espanyola de Cardiologia, dut a terme per l'Hospital Universitari Puerta del Mar (Cádiz), ha registrat que el nombre d'infarts i angines de pit en subjectes d'alt risc descendeix quan el Cádiz Club de Futbol guanya i és major quan l'equip perd.

Es tracta del primer anàlisi d'aquest tipus que es realitza en el nostre país i que confirma l'existència d'aquesta relació.

Excés d'estrès físic i emocional

En nombroses ocasions la ciència ja ha demostrat la relació que hi ha entre l'estrès físic i emocional amb la incidència d'arrítmies i síndrome coronari agut.

De fet, alguns estudis internacionals ja apuntaven la relació dels esdeveniments esportius amb els ingressos hospitalaris dels aficionats més fervorosos per aquestes patologies.

L'estrès és una resposta natural de l'organisme (mitjançada principalment per catecolamines i cortisol) davant situacions de tensió, por, perill... i és necessari per poder afrontar-les adequadament.

"Forma part de la vida de tota persona, però, si aquesta resposta és excessiva, bé en duració o en intensitat, pot arribar a sobrecarregar diferents sistemes, com el cardiovascular, i generar més problemes que solucions... tals com cardiopatia isquèmica, ansietat, depressió, etc." apunta el doctor Juan Enrique Puche, primer firmant de l'estudi.

L'especialista posa un exemple. "S'ha publicat com alguns esdeveniments poden augmentar la xifra de visites a urgències per dolor toràcic, com són els terratrèmols, les guerres, els conflictes polítics... el carnaval de Cádiz... i segurament les caigudes de WhatsApp i les finals de programes televisius tipus realities".

Per l'anàlisi, es van recollir les visites a urgències per dolor toràcic i els ingressos per síndrome coronari agut en funció del calendari futbolístic de l'equip local durant 2018, 2019 i 2020.

En aquest període d'estudi van acudir a urgències per aquest motiu més de 10.000 persones, de les que més de 2.000 van ingressar per infart o angina.

Que l'equip perdi augmenta les visites a urgències

El primer resultat que mostra l'estudi és un menor nombre de visites a urgències per dolor toràcic els dies en què es juga el Cádiz C.F., excepte els dies en què es pateix una derrota de visitant. Quan perd les visites a urgències augmenten.

Pel que fa als ingressos per cardiopatia isquèmica, augmenten els dies en què el Cádiz F.C. perd de local mentre que disminueixen els dies que guanyen fora de casa.

En segon lloc, es van apreciar algunes diferències entre l'era pre-COVID i després del confinament, on encara no es permetia al públic l'accés als estadis.

Quan no es podia assistir a l'estadi, va augmentar la xifra d'atencions a urgències els dies en què l'equip local perdia de visitant mentre que es va reduir la xifra de visites aquells dies en què guanyava de local.

Pel que fa als ingressos, després del confinament van disminuir quan l'equip perdia de local, de forma contrària a l'observat abans de la pandèmia.

Els resultats d'aquest estudi són congruents amb els d'altres autors, per tant, les emocions negatives guarden una estreta relació amb el desenvolupament de malalties cardiovasculars, especialment les d'hostilitat i enuig.

També està descrita la relació amb la depressió, l'ansietat i inclús el tipus de personalitat A (amb tendència a mostrar ambició, competitivitat i implicació laboral, així com impaciència, urgència temporal i actituds hostils).

"El curiós és que aquesta relació és bidireccional, perquè els pacients que pateixen síndrome coronari agut també tenen tendència a desenvolupar dits estats", assenyala l'especialista.

Els aficionats al futbol amb més factors de risc

Però no tots els aficionats tenen les mateixes probabilitats d'acabar a urgències els dies de partit.

Els seguidors del Cádiz C.F. que més van ingressar durant els dies de partit van ser els hipertensos, els diabètics i els dislipèmics (amb alteració dels nivells de lípids i proteïnes a la sang).

A més a més, després del confinament el grau de control d'aquests factors de risc cardiovascular va ser inclús pitjor.

Abans de la pandèmia de la Covid-19, els pacients que ingressaven els dies de partit eren més cardiòpates, mentre que els que ingressaven després del confinament eren menys, encara que amb un pitjor control dels factors de risc cardiovascular.

"És probable que el que estem observant és que, afegit el pobre control de factors de risc cardiovascular que existia abans del 2020, durant el confinament va haver-hi una pèrdua d'adherència terapèutica que ha promogut un empitjorament d'aquests. Això, sumat a l'estrès més gran global de la pandèmia (inestabilitat laboral, dubtes sobre la salut, etc.) i la prohibició d'assistir a l'estadi de futbol, pot haver esbiaixat el perfil de pacient que ingressa per cardiopatia isquèmica", valora Puche.

"L'estudi hauria de servir-nos per fer èmfasi en aquells subjectes que són més vulnerables i intentar implementar mesures preventives que evitin aquest desenllaç", conclou.

Consells del SEC: "Viu el futbol amb passió... però també amb salut per prevenir infarts"