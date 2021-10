Genives sanes, cor protegit.

Les malalties cardiovasculars són les responsables de 17,9 milions de morts a l'any a tot el món, un terç del total de defuncions.

És de sobres conegut que els mals hàbits, com el sedentarisme, el consum de tabac, o una mala alimentació, afecten directament la salut del nostre cor i les nostres artèries, provocant gran part d'aquestes morts.

Però el que no és tan conegut és que amb gestos tan senzills com un correcte i rutinari raspallat de dents, l'ús d'un col·lutori dental o les visites periòdiques al dentista, podem reduir el risc de sofrir un infart de miocardi o un accident cardiovascular.

I és que hi ha una dada tan inqüestionable com sorprenent, i és que els pacients que sofreixen malalties en les genives (conegudes com a malalties periodontals) tenen entre un 25 i un 50% més de risc de patir un trastorn cardiovascular, segons assenyala la Societat Espanyola de Periodoncia (SÀPIGA).

I si a més de tenir constància de la dada anterior, tenim en compte que entre el 40 i el 50% de la població mundial sofreix periodontitis, la malaltia de les genives més freqüent, resulta més que evident arribar a la conclusió que la salut bucal ha de convertir-se en una prioritat si volem cuidar el nostre cor i les nostres artèries.

Però com s'explica que genives i cor estiguin tan connectats? On està l'origen d'aquesta relació?

És un problema de bacteris, encara que no tan sols. La infecció periodontal és provocada per bacteris que es dipositen a l'interior de les genives. Les patologies més habituals que causen són la gingivitis i la periodontitis.

Els estudis epidemiològics i de recerca duts a terme per cardiòlegs i odontòlegs han conclòs que no atallar aquestes infeccions a temps provoca que, a poc a poc, gran part d'aquests bacteris passin a la sang i comencin a afectar altres zones de l'organisme, com el nostre cor o artèries.

Però el problema no està només en els bacteris. Perquè la malaltia periodontal causa, a més, la inflamació de les genives, i això provoca l'alliberament en el torrent sanguini d'una gran quantitat de substàncies inflamatòries que en dipositar-se en les nostres artèries poden posar en risc el seu correcte funcionament.

El problema pot ser major encara en pacients que sofreixen al mateix temps una malaltia en les genives i qualsevol tipus de malaltia cardiovascular, ja que en aquests casos el risc de complicacions augmenta considerablement. Aquests pacients han d'extremar, encara més, la seva salut bucal.

Estan les meves genives sanes?

La presència d'una infecció bacteriana en les genives es pot manifestar de diferents maneres. Pot ser l'aparició de sang en la boca, tenir mal alè (halitosis) o sofrir una reculada de la geniva que deixa veure més superfície de les dents de la normal. Les malalties periodontals també poden provocar la separació de les dents, que aquests es moguin, que hi hagi dolor o que apareguin abscessos.

Qualsevol d'aquests símptomes ha d'alertar-nos i hem d'acudir al més aviat possible a un odontòleg, per a evitar no sols la pèrdua de peces dentals, sinó futurs accidents cardiovasculars i, fins i tot, parts prematurs.

L'avantatge és que prevenir malalties com la gingivitis i la periodontitis és molt senzill. La Societat Espanyola de Periodoncia assenyala cinc pautes fàcils però essencials:

Raspallat diari amb dentifrici

Utilitzar una seda dental o raspalls interdentals per a eliminar les restes dipositades entre les dents.

Esbandir la boca amb un col·lutori.

Renovar el raspall de dents cada 3 mesos.

Passar una revisió dental cada 6 mesos.

Si a aquestes 5 recomanacions li sumem evitar determinats factors de risc com el tabac, o l'estrès, protegirem les nostres genives i, en conseqüència, el nostre cor.