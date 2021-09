El risc de rebrot baixa aquest divendres per sota de 100 i se situa concretament en 96. L'Rt, però, puja dues centèsimes, fins a 0,78. Salut ha declarat que hi ha 30 hospitalitzats menys a causa de la Covid-19 en les darreres hores (812) i 7 crítics menys a les UCI, que passen de 285 a 278. En paral·lel, s'han notificat 1.037 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 901.666. S'han notificat 18 noves morts en les últimes hores i el total de defuncions des de l'inici és de 23.711. El 3,49% de les proves en la darrera setmana ha donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 138,64 a 129,8, mentre que a 7 dies baixa de 55,29 a 52,72.

El risc de rebrot era de 140 entre el 24 i el 30 d'agost i es queda a 96 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, puja a 0,78, el mateix valor que el de la setmana anterior.

La incidència a 7 dies és de 52,72 entre el 31 d'agost i el 6 de setembre, per sota dels 77,08 de l'interval anterior. A 14 dies, la incidència és de 129,8, per sota dels 188,58 de l'interval anterior.Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període entre el 31 d'agost i el 6 de setembre se n'han notificat 4.110, per sota de l'interval anterior, quan se'n van declarar 6.009.

Durant l'última setmana analitzada, s'han fet 108.169 PCR i 41.505 tests d'antígens, dels quals el 3,49% ha donat positiu, inferior al valor de l'interval anterior (4,68%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 38,29 anys.Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 973.452 casos, dels quals 901.666 per PCR\/TA. Pel que fa a les morts, se n'han declarat 18 en les darreres hores, amb 23.711 defuncions des de l'inici de la pandèmia.

Entre el 31 d'agost i el 6 de setembre s'han declarat 83 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 94. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 930 persones. La setmana del 24 al 30 d'agost n'hi havia 1.122.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 34.641 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 31 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 38.368. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.178 persones, tres més.

Regió de Girona: tres morts més

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 98.464 (+83) i 102.622 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.249 persones, tres més en les últimes hores.El risc de rebrot baixa 5 punts, fins a 118, per sota dels 187 de la setmana del 24 al 30 d'agost. L'Rt puja una centèsima, a 0,73, per sota del 0,79 de l'interval anterior. La incidència a 7 dies és de 64. El 4,41% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 93 pacients ingressats, els mateixos que fa 24 hores.

27.768 vacunes en les últimes hores i fregant el 70% de pauta completa

En les darreres 24 hores s'han administrat 27.768 noves dosis de la vacuna contra la covid-19. Des de l'inici de la campanya s'han posat 5.779.047 primeres dosis, 13.530 més respecte al balanç anterior, i 4.877.191 de segones, 14.238 més. La pauta completa la tenen 5.518.104 ciutadans, 18.915 més.

En percentatges, el 69,8% de la població de Catalunya ja té la pauta completa i el 73% la primera dosi. De la població major de 12 anys, la que es pot vacunar, el 78,2% ja té la pauta completa i el 81,8% té almenys la primera dosi.

Per franges d'edat, tenen la pauta completa el 93,2% dels ciutadans de 80 anys o més; el 93% dels de 70 a 79 anys; el 88,8% dels de 66 a 69; el 87,7% dels de 60 a 65; el 85,8% dels de 50 a 59; el 81,2% dels de 45 a 49; el 76% dels de 40 a 44; el 67% dels de 35 a 39; el 58,6% dels de 30 a 34; el 57,5% dels de 20 a 29, el 65,7% dels de 16 a 19, i el 45,4% dels de 12 als 15 anys.