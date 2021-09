Dues terceres parts dels alumnes majors de 12 anys començaran el curs, el proper dilluns, amb la pauta completa de la Covid-19. Aquesta és la previsió de Salut comptant els adolescents que rebran la segona dosi al llarg d'aquesta setmana. En la roda de premsa de vacunació, el departament ha facilitat les dades disgregades per sexe i s'observa que les dones es vacunen més que els homes en tots els grups d'edat fins als 60 anys.

Salut també ha fet una crida a les persones que es van contagiar en la cinquena onada que ja es poden començar a vacunar, en haver passat dos mesos. Una altra dada que s'ha detallat és que el 73% de la població està immunitzada per la vacunació (69,1%) o per haver passat la covid en els darrers sis mesos (4,3%).

La secretària de Salut Pública, la doctora Carmen Cabezas, ha indicat que en aquests moments al voltant d'un 68% dels alumnes majors de 12 anys han rebut la primera dosi i que un 53% aproximadament tenen la pauta completa. Salut preveu que la setmana que ve, quan arranca el curs escolar, dos de cada tres alumnes majors de 12 anys tindran la pauta completa.

En la roda de premsa d'aquest dimecres, Salut ha reiterat la crida a vacunar-se per encarar la rentrée i la tardor de la millor manera possible. Cabezas ha reconegut que "costa" que les persones que encara no s'han vacunat rebin el vaccí i ha insistit que, si encara no s'ha fet, ara és el moment. La prioritat de Salut és el grup de 12 a 39 anys.

Des de l'agost, el ritme de vacunació ha caigut i Salut mira de reactivar-la aquest setembre, amb accions com trucades, SMS o l'obertura de punts en llocs estratègics com les universitats. L'objectiu de la conselleria és administrar 2 milions de dosis aquest mes, però, tot i la disponibilitat de vacunes i de cites, encara no s'està recuperant el ritme. En la darrera setmana, s'han administrat 226.387 vacunes, sobretot segones dosis (165.586), mentre que a principis de juliol se n'havien arribat a posat més de 700.000 en una setmana.

Actualment, un 69,3% de la població a Catalunya té la pauta completa i no s'arriba, per tant, a l'objectiu del 70% que s'havia fixat per finals de l'estiu -amb la variant delta, aquest 70% tampoc significaria la immunitat de grup-. Amb tot, Salut assegura que la cobertura vacunal és alta en comparació amb altres països i que la protecció supera el 70% si es tenen en compte les persones que han superat la malaltia en els darrers sis mesos (338.931).

Moltes d'aquestes persones, unes 255.000, es van contagiar durant la cinquena onada, desbocada el juliol, i per això Cabezas ha animat a vacunar-se quan hagin passat els dos mesos de la infecció. Estar vacunat amb una dosi i haver passat la malaltia ofereix molta protecció.

Les persones no vacunades ingressen a l'UCI 13 vegades més

Cabezas ha recordat que les vacunes protegeixen dels contagis i, especialment, de patir una covid-19 greu. Des de l'1 de juliol, un 0,46% de les persones no vacunades han requerit ingrés a l'hospital, pel 0,23% de les persones amb vacunació parcial i el 0,06% de les vacunades totalment. Així, les persones no vacunades ingressen prop de 8 vegades més que les que ho estan.

També amb dades des de l'1 de juliol, un 0,09% de les persones no vacunades ha acabat a l'UCI, davant del 0,05% de les persones amb una dosi i un 0,007% de les vacunades totalment. Les persones no vacunades ingressen a l'UCI 13 vegades més i les parcialment vacunades, 7.

El 79% de les dones majors de 12 anys, vacunades, pel 76% dels homes

El departament també ha facilitat aquest dimecres les dades de vacunació separades per sexe. Les dones es vacunen més que els homes en tots els grups d'edat fins als 60 anys i, en alguns, les diferències són notables. On és més evident és en el grup de 20 a 29 anys, amb un 65,2% de les dones vacunades i un 57,6% dels homes. A partir dels 60 anys, la tendència s'inverteix, però amb diferències molt més petites. Un 79,2% de les dones majors de 12 anys s'han vacunat, pel 75,9% dels homes (77,6% de la població).

Cabezas s'ha mostrat molt interessada a analitzar aquestes dades amb profunditat en les properes setmanes i, en una primera lectura, ha assenyalat que les dones utilitzen més els serveis sanitaris que els homes.

Nou protocol de casos

El coordinador de la unitat de seguiment de la covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha repassat les novetats del nou protocol de seguiment de casos, que es comença a aplicar aquesta setmana i que incorpora, com a principal novetat, la recuperació de les proves als contactes estrets, també als vacunats.

Així, la població general que sigui contacte estret haurà de fer-se una PCR entre el quart i sisè dia de l'exposició, en punts centralitzats de proves o als centres d'atenció primària (CAP). Si tenen la pauta completa de la vacuna, no caldrà que facin quarantena, excepte si donen positiu. Els que no estan vacunats, encara que el resultat de la prova doni negatiu, sí que hauran de fer quarantena. La prova es farà preferentment al quart dia, tenint en compte les característiques de la variant delta.

A l'entorn escolar, les persones vacunades no hauran de fer quarantena però sí que hauran de fer-se un test d'antígens a la farmàcia, sense cost per a l'usuari, el mateix dia que s'hagi detectat el cas o l'endemà. Les no vacunades hauran de fer quarantena i passar una PCR entre el quart i el sisè dia.

A l'entorn residencial, les persones no vacunades o que no hagin passat la malaltia en els darrers sis mesos s'hauran de fer una PCR entre el quart i el sisè dia i seguir una quarantena de 14 dies. Als vacunats, se'ls realitzarà una PCR als dies 0, 4 i 15, però no caldrà que facin quarantena. Si les proves són negatives, s'admetran visites a partir del quart dia. Se seguiran cribrant els professionals. Els no vacunats hauran de passar dues PCR a la setmana, mentre que els vacunats, una cada 15 dies.

Les proves diagnòstiques de la covid-19 als contactes estrets que no tenen símptomes de la malaltia es van deixar de fer el juliol pel gran volum de feina de la cinquena onada. Després que els contagis hagin baixat molt en les darreres setmanes i a les portes de la rentrée escolar i laboral, Salut reprèn el testeig entre els contactes encara que no tinguin símptomes.