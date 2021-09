Les conselleries de Drets Socials i de Salut de la Generalitat han ampliat de dues a tres el nombre màxim de persones autoritzades per visitar les residències i ha eliminat el test d'antígens que era obligatori per a les visites o per recollir un intern. En un comunicat d'aquest dimarts, 31 d'agost, els departaments han justificat les noves mesures perquè "hi ha una incidència inferior de covid-19 a la comunitat".

D'altra banda, es prorroga el protocol previst: es mantenen els passeigs i sortides, tant les curtes de menys de tres dies com les més llargues i les sortides de vacances en família.

Després d'una sortida del centre, quan hagi estat inferior a les tres setmanes, s'haurà de fer una "vigilància exhaustiva" dels símptomes durant 14 dies, però no s'haurà de fer cap prova. No obstant això, en tornar de sortides superiors a tres setmanes, per als usuaris no vacunats caldrà una PCR i una quarantena en zona groga durant els 14 dies posteriors.

En el cas dels usuaris que han passat la infecció durant els tres mesos anteriors o que estan vaccinats correctament, es farà vigilància de símptomes i estaran exempts de fer-se la prova.