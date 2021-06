El Departament de Salut ha declarat 3.410 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 651.308. No s'ha registrat cap mort més i el total des de l'inici de la pandèmia és de 22.265, segons el darrer balanç de la conselleria. En paral·lel, els pacients ingressats a planta són 458, nou menys, i hi ha set crítics menys a l'UCI (129). Pel que fa a la velocitat de propagació, l'Rt, continua a l'alça i puja set centèsimes, fins a l'1,42, mentre que el risc de rebrot puja 18 punts en 24 hores i se situa en 164. La incidència acumulada a 14 dies torna a pujar i passa 110,97 a 119,13. El 6,19% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

El risc de rebrot era de 101 entre el 13 i el 19 de juny, i puja a 164 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, puja set centèsimes i se situa en l'1,42, un valor superior al de la setmana anterior (1,16). La incidència a 14 dies és de 119,13 entre el 20 i el 26 de juny, per sobre dels 88,15 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 20 al 26 de juny n'hi va haver 5.665, superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 3.576. Això situa la taxa de confirmats per PCR\/TA en 73,03 casos per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (46,10).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 59.464 proves PCR i 38.206 tests antígens, dels quals el 6,19% ha donat positiu, superior al valor de l'interval anterior (3,60%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 28,71 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 710.329 casos, dels quals 651.308 per PCR\/TA. Pel que fa a les morts, no se n'ha declarat cap en les darreres hores, amb 22.265 des de l'inici de la pandèmia: 14.173 en hospitals i sociosanitaris, 4.566 en residències, 1.182 en domicilis i 2.344 no classificables.

Entre el 20 i el 26 de juny s'han declarat 9 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 13. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 443 persones. La setmana del 12 al 18 de juny n'hi havia 459.Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 31.546 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 13 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 35.026. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 8.866.

Regió de Girona

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 73.222 (+206) i 76.887 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.145 persones, cap més que en el balanç anterior.

El risc de rebrot puja tres punts fins a 77, per sobre dels 65 de la setmana del 13 al 19 de juny. L'Rt puja una centèsima i se situa en 1,08. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 38 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 70. El 4,20% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 41 pacients ingressats, un menys que en l'anterior balanç.

55.341 primeres dosis més i 58.878 de segones

A Catalunya hi ha 4.118.125 primeres dosis administrades, 55.341 més que fa 24 hores, i 2.541.000 de segones, 58.878 més. A més, hi ha 2.816.724 persones que tenen la pauta completa i estan immunitzades, 71.058 més que en el balanç anterior. Així, el 52,5% de la població té una primera dosi, el 32,4% també la segona i el 35,9% està immunitzat. Si es té en compte la població a partir de 16 anys els percentatges són 61,7%, 38,1% i 42,2%, respectivament. Per franges d'edat, tenen la primera dosi el 93,2% de les persones de 80 anys o més; el 92,6% de les de 70 a 79; el 87,3% de les de 66 a 69, el 83,9% de les de 60 a 65; el 80,3% de les de 50 a 59; el 70,2% de les de 45 a 49, el 59,1% de les de 40 a 44; el 37,8% de les de 35 a 39 i el 5% de les de 30 a 34 anys.

També l'han rebut el 83,6% dels treballadors essencials, el 97,9% de les persones institucionalitzades, el 89,3% del personal de residències; el 91,6% del personal d'atenció primària i hospitalària, el 86,1% d'altre personal sanitari i sociosanitari i el 90,2% de les persones amb gran dependència.Pel que fa a la pauta completa, la tenen el 92,4% dels ciutadans de 80 anys o més; el 91,3% dels de 70 a 79 anys, el 26,6% dels de 66 a 69; el 51,5% dels de 60 a 65; el 68% dels de 50 a 59, el 18,8% dels de 45 a 49; el 10,9% dels de 40 a 44; el 3,5% dels de 35 a 39, i l'1,6% dels de 30 a 34.

També la tenen el 67,4% dels treballadors essencials; el 97% de les persones institucionalitzades; el 86,2% del personal de residències; el 88,7% del personal d'atenció primària i hospitalària; el 74,7% de l'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari i el 88,3% dels grans dependents.