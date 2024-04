Més diners per ajudar Sant Joan i el Culubret de Figueres

Barri del Culubret de Figueres. / ACN

El novembre del 2022, quan ja encarava el tram final del seu mandat al capdavant del govern municipal de Figueres, Agnès Lladó es mostrava molt crítica amb la poca ajuda que estava rebent la ciutat per intentar solucionar els greus problemes socioeconòmics de barris com Sant Joan o Culubret. «Catalunya no es pot permetre tenir barris en les condicions dels del nord-oest de Figueres», deia Lladó en una entrevista publicada a l’EMPORDÀ en la qual, sense amagar-se, deixava clar que la situació no se solucionaria «sense una carretada de milions». «És una zona amb un repte gegantí. Social, econòmic, educatiu, urbanístic... L’Ajuntament no té la capacitat de resoldre-ho, és inviable, no tindrà mai els recursos per poder-ho fer», argumentava la llavors alcaldessa en una demanda que, segurament amb molts menys recursos del que caldria, tindrà ara una mena de resposta amb la inclusió de Figures en el programa Barris amb futur. Una iniciativa pilot d’intervenció social i urbana, impulsada per la Generalitat de Catalunya, que surt de la premissa que «si una població millora les seves condicions de vida al barri on viu, tot el municipi millora en termes de benestar col·lectiu».

La notícia de la inclusió de Fïgueres en aquest programa és percebuda per l’actual alcalde, Jordi Masquef, com una «gran oportunitat» perquè acabi arribant aquella «carretada de milions» que reclamava la seva predecessora. «És un sector de la ciutat històricament oblidat des de les administracions supramunicipals», ha dit Masquef, que creu que «estem davant d’una oportunitat històrica per fer-hi front amb eines, recursos i voluntat política».

L’entrada de Sant Joan i el Culubret en el nou programa de barris de la Generalitat transcorre de manera paral·lela als canvis que viurà tot el sector oest de Figueres amb la transformació ferroviària i el canvi de lloc de l’estació. La nova estació i, sobretot, el camí des del centre fins a la nova instal·lació, obre les portes a reformar el carrer Avinyonet i a una sèrie de canvis urbanístics similars als que, en el seu moment, van ser desestimats en el projecte d’Avinguda Nova Estació que defensava Joan Armangué. Ara, en canvi, la combinació de més inversió per part de la Generalitat i la de l’Estat, amb la nova estació, poden obrir una autèntica finestra d’oportunitat per fer canvis profunds als barris de Figueres.