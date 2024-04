Qüestió de veïnatge

El Castillet de Perpinyà. / Arxiu

L’escriptor Xavier Febrés, escriu en el seu darrer llibre dedicat al Motel de Figueres: «El flux humà entre els dos cantons de la ratlla traçada al Pertús no s’ha estroncat mai (...)». És rigorosament cert; la nostra connexió amb França no només és una qüestió geogràfica i de veïnatge, sinó històrica, familiar, cultural i, evidentment, econòmica.

Aquesta connexió té múltiples vessants i un d’ells és que més del 30% dels visitants a casa nostra són francòfons. Sí, el turisme s’ha convertit en una indústria amb un 11,6% el 2022 del PIB nacional. Però no només és turisme, sinó també una connexió geogràfica que sovint s’ha traduït en llocs de treball a banda i banda de la frontera. França és el nostre mercat natural, i des de l’Empordà i Figueres ho comprovem any rere any.

Potser per això, un grup d’estudiants de l’Escola Oficial d’Idiomes de Figueres, exestudiants i altres persones interessades, han recollit signatures per sol·licitar formalment al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que s’imparteixin els cursos del C2 de francès a Figueres, el nivell més avançat en l’aprenentatge d’aquesta llengua.

Aquest nivell, el C2, es començarà a impartir a Figueres en anglès, però no en francès, tot i comptar amb professorat més que qualificat i predisposat, bones instal·lacions i una massa crítica objectiva, sense comptar que ens trobem a 20 quilòmetres de França.

Si no vaig errat, és complicat cursar aquest nivell lingüístic arreu i, des de l’educació pública, es pot fer a través de l’Institut Français Espagne ens depenent de l’ambaixada de França a Espanya i el seu Ministeri d’Afers exteriors, o a l’escola oficial d’idiomes de Madrid i Leganés (Madrid).

Escrivia el gran Federico Fellini, que un idioma diferent és una visió diferent de la vida. És estrany, però reconforta, que un grup de particulars, es mobilitzin perquè s’apliqui la lògica en matèria de formació; val més tard que mai. Els desitjo molta sort; la necessitaran.