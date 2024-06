Bandera de la Unió Europea. / Salvador Redo

A l’Empordà, sempre hem tingut consciència del fet europeu; tenim la frontera a tocar, l’hem traspassada sempre i ens hi hem mogut amb una normalitat que probablement no tenen pocs quilòmetres cap al sud. Potser, si hem de fer alguna esmena, ho trobem massa casolà i tot.

Malgrat això, el fet europeu va molt més enllà. Actualment, la «frontera» d’Europa arriba fins a Polònia i Finlàndia, la configuren més de 340 milions de persones i ha acabat esdevenint un element molt més quotidià del que ens imaginem. Des de la política de consum a l’agrària, moltes decisions passen per Brussel·les i Estrasburg. Fa pocs anys, un membre com el Regne Unit va decidir sortir-ne per estret marge, el 31 de desembre de 2020, i avui gairebé el 70% de britànics voldrien tornar-hi.

"Les grans potències han passat, però la idea d’Europa ha perviscut"

Europa és un ens geogràfic, econòmic, cultural i polític molt antic, i sembla que continua pervivint a cada passa que dona. Sempre s’ha intentat la unió europea, Roma, Espanya, França, Alemanya ho van intentar, bàsicament a través de les armes. Les grans potències han passat, però la idea d’Europa ha perviscut.

Aquest diumenge passat, van tenir lloc les eleccions europees. Sense saber els resultats, sembla que els conservadors han guanyat, els socialdemòcrates han quedat segons (en el conjunt europeu) i el fet que canvia és que l’extrema dreta entra amb força. La punta de llança és el RN francès, que ha provocat que Macron convoqui eleccions legislatives a finals de mes en dues voltes; molt significatiu.

El més preocupant és com els que reneguen d’Europa la volen transformar en un altre tipus de continent, cada vegada tenen més força i probablement en tindran més.

En qualsevol cas, ve al pèl la magnífica sèrie de TV3 de Dagoll Dagom, Oh! Europa; una sèrie que ens permetia conèixer un continent al qual no sempre hem cregut pertànyer, tot i ser-ne partícips actius des de sempre. Ens ho hem de creure més, començant per anar a votar el parlament que ens governarà els pròxims cinc anys.