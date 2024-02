La solidaritat (moral) amb els pagesos

Dimecres a la tarda, els pagesos gironins van desmuntar el doble tall a Pontós, de l’N-II i de l’autopista AP-7, acabant amb més de trenta hores de protesta amb els tractors bloquejant el trànsit. Aquest cop, després de molt temps envejant la capacitat de mobilització dels seus col·legues francesos, la pagesia catalana ha aconseguit fer sentir la seva veu. La «revolta pagesa» ha rebut el suport (moral) de bona part de la societat i, un cop més, les bones paraules dels polítics. Especialment, dels que ara no tenen responsabilitat de govern. Aixecar el doble tall de Pontós es va decidir després que, per part de la Generalitat, arribessin promeses sobre un pla per afrontar la sequera i de compensacions pels que haguessin tingut pèrdues per culpa de les restriccions del rec. I, per part de l’Estat, la convocatòria d’una reunió amb el ministeri la setmana vinent. La determinació pagesa en les mobilitzacions és una bona notícia i les promeses dels polítics són un camí a explorar. Però, un cop retirats els tractors, els dubtes sobre el futur del sector primari a Europa continuen sobre la taula.

Dubtes a tot Europa perquè, amb les particularitats de cada territori, com és la sequera en el cas del camp català, el problema és comú arreu del continent. El divorci entre la realitat que es viu als despatxos de Brussel·les i la del dia a dia dels pagesos de l’Empordà, de Normandia o de Baviera és evident. «Tenir veu i poder influir en la Política Agrària Comuna a Europa» és la demanda, repetida dimecres en el moment d’aixecar el tall, dels pagesos. Si no ho aconsegueixen, el futur de la pagesia continuarà ple d’ombres. Unes ombres que no dissipen la solidaritat (moral) que han rebut els pagesos aquests dies mentre, des de Brussel·les, es facin regulacions que fan que resulti més barat comprar verdures arribades amb avió des de Sud-àfrica que no pas les que s’han fet a 20 o 30 quilòmetres de casa. Perquè, siguem sincers, tots tenim molta solidaritat (moral) amb els pagesos de casa. Però, a l’hora d’omplir el carro de la compra, sovint el preu acabant pesant més que aquesta solidaritat (moral). Consulta aquí totes les notícies d'EMPORDÀ