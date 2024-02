Els pagesos gironins han acordat aixecar el tall a l'AP-7 i a l'N-II a Pontós després de més de 30 hores de protesta. A l'assemblea, han exposat els compromisos que han obtingut tant del Govern, sobre restriccions per la sequera i burocràcia, com de l'Estat Espanyol, després que els hagin confirmat una reunió amb el secretari general del Ministeri la setmana vinent. Per això, han decidit marxar de les carreteres tallades des d'aquest dimarts al matí. Ho fan, però, amb una advertència a les administracions: Si no compleixen els compromisos, tornaran al carrer el dia 28 i s'hi estaran "el temps que faci falta".

El de Girona era l'únic tall que quedava després que aquest matí els pagesos de Tarragona també hagin aixecat el tall als accessos del port.

Aquesta ha estat la segona demostració de força dels pagesos de les comarques gironines. La setmana passada ja van passar la nit tallant l'AP-7 i l'N-II a Medinyà, abans de marxar en tractorada cap a Barcelona per fer escoltar les seves demandes. Aquesta, el bloqueig de les principals vies de comunicació terrestres de la demarcació (i porta d'entrada amb la resta d'Europa) s'ha allargat més de 30 hores. I els pagesos adverteixen, o els escolten i les negociacions es materialitzen en mesures concretes, o el tornaran a trobar "al carrer".

Després de dinar a peu de l'AP-7 a Pontós, i entre barricada i barricada, els pagesos han fet una assemblea. Han agafat el micròfon responsables d'Unió de Pagesos i membres de la plataforma Revolta Pagesos. Narcís Jordi Poch, Josep Vall-llosera i Jordi Ginebreda han explicat que han aconseguit que tant la Generalitat com l'estat espanyol "obrin una porta" a les seves reclamacions.

En relació a les competències de la Generalitat, han afirmat que el Govern ha refermat la voluntat de mirar com flexibilitzar les restriccions per sequera tant a l'agricultura com a la ramaderia i posar tots els esforços perquè la finestreta única per a tots els tràmits sigui una realitat al més aviat possible per, així, reduir la burocràcia.

Els pagesos també estaven molt pendents de l'altra via de negociació, en aquest cas amb el govern espanyol. En aquest sentit, han afirmat que titulars de la secretaria d'Agricultura es traslladaran a Catalunya per reunir-se amb ells la setmana vinent. "És molt important perquè, d'entrada, ens reconeixen com a interlocutors", han dit. De l'Estat volen, també, simplificació administrativa i, sobretot, tenir veu i poder influir en la Política Agrària Comuna a Europa.

Després d'explicar els acords principals, els pagesos han decidit per àmplia majoria aixecar el tall. "Ara ens toca a nosaltres fer un gest de bona voluntat", han assenyalat. L'advertència, però, és clara: els pagesos continuen en peu de guerra perquè, sinó, s'enfronten a la "mort" del sector. "Avui agafem i marxem d'aquí, però ja estan avisats que els seguirem de prop.

Els pagesos han estat recollint i fet una gran foguera enmig de l'AP-7 amb els arbres i pneumàtics que havien fet servir per fer barricades. Segons han dit, els Mossos escortaran els tractors per l'AP-7 perquè puguin tornar a casa i es pugui anar recuperant la mobilitat per carretera a les comarques gironines, on les protestes dels pagesos han provocat llargues cues i retencions, sobretot de camions.

El bloqueig de l'autopista i la nacional en aquest punt de l'Alt Empordà des d'ahir al matí s'ha traduït en cues i congestions a diferents punts de la xarxa viària. Els vehicles que circulen en sentit nord per l'AP-7 es desvien a la sortida de Vilademuls i, des d'aquí, un cop enllacen amb Orriols se'ls fa anar cap a la carretera de l'Escala.

Al seu torn, França també ha restringit la circulació a la Catalunya del Nord arran dels talls dels pagesos gironins. Ahir, s'obligava els tràilers a girar cua a l'altura del Pertús. Aquest dimecres, arran de la saturació que va patir l'autopista A9 i les diferents àrees de peatge en direcció a la frontera, aquest dimecres ja no es deixa circular ni camions ni vehicles lleugers més avall de Narbona.