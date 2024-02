Centenars de tractors empordanesos i gironins fan des de primera hora d’aquest matí una marxa lenta cap a Barcelona, on es preveu que els primers arribin cap al migdia. Els pagesos han sortit a un quart i mig de nou del matí des de l'AP-7 a Medinyà, i està previst que, a l'altura de Maçanet de la Selva, altres pagesos de les comarques gironines se sumin a la marxa lenta.

Molts dels pagesos que participen en la protesta han passat la nit a l'AP-7, tallada des d'aquest dimarts i on es van instal·lar un campament i es van encendre petites fogueres per combatre el fred.

Davant les probables complicacions a la xarxa viària aquest dimecres, tant Protecció Civil com el Servei Català de Trànsit han recomanat evitar l'ús del vehicle privat.

La protesta es trasllada a Barcelona

Les diverses columnes de pagesos d'arreu del territori tenen previst entrar a Barcelona per dues de les seves principals artèries: la Diagonal -per on arribaran els tractors de l’Ebre, Tarragona i Ponent- i la Meridiana, via que preveuen col·lapsar els tractors de Girona i la Catalunya Central. Protecció Civil recomana evitar l’ús del cotxe.

Els pagesos tenen previst anar a la seu de la Comissió Europea, a la delegació del govern espanyol i finalment a la seu del Govern per reunir-se amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Alguns també podrien anar al Parlament, on aquest dimecres hi ha ple.

Els representants dels pagesos tenen previst donar a Aragonès un manifest amb les seves reivindicacions i les signatures que han recollit. Esperen poder parlar amb el màxim representant polític català de les demandes que tenen.

Aragonès ja ha anunciat que es reunirà amb els pagesos al costat del conseller d’Acció Climàtica, David Mascort. Ambdós tenen la voluntat de mostrar al sector agrari el suport del Govern. La trobada serà cap a primera hora de la tarda.