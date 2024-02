60 quilos de fideus, més de 100 litres de fumet, sèpia, sofregit de tomàquet i sis caixes de gambes. Al mig de l'AP-7 a Pontós fumegen tres paelles de fideuada, que preparen dues empreses de càtering de Celrà i de Sant Esteve d'en Bas. És el menú que tenen per dinar els pagesos gironins, que ja fa més de 30 hores que aguanten els talls de l'autopista i la nacional en protesta pels greuges que viu el sector. De moment, el bloqueig encara no té hora per aixecar-se, en espera de les novetats que puguin arribar des de Madrid, on el sindicat Unió de Pagesos està negociant amb el Ministeri d'Agricultura. L'ambient al tronc de l'autopista és festiu i, de fet, ja no hi ha presència de furgonetes dels Mossos d'Esquadra.

Damunt l'autopista, ara per ara hi ha cap a uns 400 pagesos que passen l'estona fent temps per dinar mentre esperen novetats. Alguns busquen l'ombra dels tractors o de les tanques de formigó que separen els dos sentits de l'AP-7 i d'altres -la majoria- estan xerrant al mig de la calçada, just al costat d'allà on s'està cuinant la fideuada. Unió de Pagesos negocia amb el Ministeri compromisos per reobrir l'AP-7 i l'N-II a Pontós a partir de la tarda Durant el matí, els manifestants han anat i venint per donar suport al tall tant de l'autopista com de la nacional, que ja fa més de 30 hores que dura. Els tractors continuen aparcats al mig de l'AP-7, entre troncs d'arbres que els pagesos han talat i han entravessat a la calçada i les restes de les barricades que han cremat durant les darreres hores. Sí que no hi ha presència dels Mossos d'Esquadra, a diferència d'aquest dimarts (quan les furgonetes de la Brigada Mòbil van estar tot el dia a banda i banda del tall). De moment, encara no se sap quan s'aixecarà el bloqueig. És l'únic que queda, després que aquest matí els pagesos de Tarragona també hagin aixecat el tall als accessos del port. Per moure els tractors de l'AP-7, els manifestants reclamen compromisos al Ministeri d'Agricultura. D'entrada, un acord de mínims passa per mantenir una reunió directa amb el ministre, Luis Planas. El sindicat Unió de Pagesos continua mantenint converses amb el govern espanyol. Quan hi hagi novetats, els pagesos convocaran una assemblea a l'AP-7 mateix on explicaran què s'ha aconseguit i valoraran quins són els propers passos. El bloqueig de l'autopista i la nacional en aquest punt de l'Alt Empordà des d'ahir al matí s'ha traduït en cues i congestions a diferents punts de la xarxa viària. Els vehicles que circulen en sentit nord per l'AP-7 es desvien a la sortida de Vilademuls i, des d'aquí, un cop enllacen amb Orriols se'ls fa anar cap a la carretera de l'Escala. Al seu torn, França també ha restringit la circulació a la Catalunya del Nord arran dels talls dels pagesos gironins. Ahir, s'obligava els tràilers a girar cua a l'altura del Pertús. Aquest dimecres, arran de la saturació que va patir l'autopista A9 i les diferents àrees de peatge en direcció a la frontera, aquest dimecres ja no es deixa circular ni camions ni vehicles lleugers més avall de Narbona.