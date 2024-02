Les protestes de la pagesia a les comarques gironines han provocat cues aquest dimarts 13 de febrer. El vídeo conté imatges de les cues de la C-31 des del Pont del Príncep fins a l'encreuament de Riumors.

La majoria de vehicles que han quedat aturats són camions i en l’autopista en prou feines es veien turismes o furgonetes. Els Mossos han desviat tot el trànsit de l’autopista a Vilademuls arran del tall que han fet els pagesos des de mig matí a l’alçada de Pontós i els desvien per la nacional, on poc després també està tallada per la protesta.

Aquest dimecres 14 de febrer les protestes continuen.