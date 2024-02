Els pagesos empordanesos gironins preveuen mantenir el tall de l'AP-7 i l'N-II fins que tinguin "resposta política" a les seves demandes. El portaveu del sindicat Unió de Pagesos i del moviment Revolta Pagesa, Jordi Ginebreda, assegura que la decisió està pressa i que no faran cap assemblea fins que rebin "una trucada" on l'administració es comprometi a "assumir la seva responsabilitat i començar a posar facilitats al sector". De moment, ja tenen previst el dinar d'aquest dimecres -faran fideuada- i ja estan pensant en el sopar. A hores d'ara, centenars de persones continuen a peu de la via esmorzant i recollint les tendes que han fet servir per dormir.

Els pagesos han fet nit a l'AP-7 i aquest matí a primera hora han començat a recollir les tendes i preparar l'esmorzar. Han d'agafar forces perquè preveuen mantenir el tall durant tot el dia d'avui, com a mínim. Asseguren que no desconvocaran la protesta fins que rebin una trucada on s'atenguin les seves reivindicacions. Com ja van manifestar ahir, volen compromisos i que "es comencin a posar facilitats al sector".

"Fins que no hi hagi aquesta trucada no farem assemblea", assegura Ginebreda. De moment, mantenen els tractors a la via, han talat diversos arbres i estan amuntegant restes que ahir es van llençar fora de l'autopista —pneumàtics i plàstics— per continuar posar barreres i impedir que els puguin desallotjar.

També van arribant nous tractors que han tornat a les seves explotacions a primera hora i que ara reprendran les mobilitzacions. "Els que han marxat ja estan tornant per aguantar el que faci falta", afirma Ginebreda. El membre de Plataforma Pagesa, Josep Vall-Llosera, assegura que hi ha "molta unió al sector" i que entre els concentrats hi ha "des de grans industrials a petits productors". "Això vol dir que alguna cosa passa i que afecta a tothom", afegeix.