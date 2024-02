Els pagesos empordanesos i gironins mantenen el tall a l'AP-7 i a l'N-II a l'altura de Pontós i sostenen que no se'n mouran fins a aconseguir "compromisos" per part de l'Estat i la Generalitat. Entre aquests, una reunió directa amb el ministre d'Agricultura, Luis Planas.

El portaveu del sindicat Unió de Pagesos i del moviment Revolta Pagesa, Jordi Ginebreda, sosté que fins que les administracions no moguin fitxa "per afluixar les tensions" els tractors continuaran bloquejant tant la nacional com l'AP-7.

Els manifestants han pactat amb els Mossos d'Esquadra que no els desallotjaran i ja es preparen per fer nit a l'autopista, on continuen encenent pneumàtics i han instal·lat brases per coure-hi carn.