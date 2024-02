Els pagesos empordanesos i gironis han aconseguit tallar l'AP-7 en els dos sentits a l'altura de Pontós, just on l'autopista creua per dalt l'N-II, que s'ha bloquejat des de primera hora del matí. Els agricultors han entrat a la calçada, on han entravessat troncs, pneumàtics i cables i els han calat foc, dins la segona jornada de protestes del sector que també preveu bloquejar els accessos a Mercabarna i al port de Tarragona. Al voltant dels agricultors gironins es manté un dispositiu d'agents de la Brigada Mòbil dels mossos. Alguns dels concentrats asseguren que les protestes van per llarg i que es mantindran fins que se'ls escolti. "Morts ja ho estem. Seguirem al peu del canó", afirma Joan Pujol.