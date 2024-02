Els pagesos empordanesos i gironins tenen previst tornar a fer nit l'AP-7 aquest dimarts. Desenes de tractors mantenen l'autopista i l'N-II completament bloquejades en els dos sentits de la marxa i els concentrats han acudit a la convocatòria preparats. Hi ha remolcs que tenen matalassos i s'han instal·lat focus per quan marxi la llum. De moment, per dinar han organitzat una arrossada popular on han cuinat 65 quilos d'arròs. En aquests moments, queden algunes furgonetes de la Brigada Mòbil als dos extrems de la via i es preveu que en les properes hores se sàpiga la decisió final.

Els pagesos tallen l'AP-7 a Pontós i munten barricades al mig de la calçada Desenes de tractors han aconseguit tallar l'AP-7 a Pontós quan passaven pocs minuts de dos quarts de deu. Abans i prèvia convocatòria a Orriols i Santa Llogaia d'Àlguema, els pagesos han aconseguit bloquejar l'N-II. Els agricultors han obert una accés i han entrat a la calçada muntant barricades amb pneumàtics, troncs i cablejat. En un primer moment, han acordat amb els Mossos que s'hi quedarien a dinar. Hi ha hagut alguns moments de tensió amb els manifestants quan els tractors han encerclat algunes furgonetes de la Brigada Mòbil però, finalment, els agents s'han retirat. La voluntat dels manifestants es tornar a fer nit a la carretera, com ja van fer la setmana passada a Medinyà. Alguns dels camions porten matalassos, cadires i provisions per passar tota la jornada. També tenen menjar. De moment, s'ha preparat una arrossada popular on s'han cuinat uns 65 quilos d'arròs i s'ha repartit pa i aigua entre els assistents. Però també tenen carn per fer a la brasa i calçots, previsiblement pel sopar. Després de dinar, els organitzadors han animat als assistents a fer el postres i el cafè a l'autopista -s'ha habilitat una esplanada on hi ha furgonetes i s'ha servit el menjar- per fer força i evitar que els desallotgin. A hores d'ara, només queden algunes furgonetes de la Brigada Mòbil a banda i banda de la carretera.