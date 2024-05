L'Associació TEA Alt Empordà organitza una xerrada i un sopar benèfic a Llançà el 18 de maig

L'Associació TEA Alt Empordà organitza un sopar benèfic el 18 de maig al restaurant Miralles de Llançà amb l'objectiu de recaptar fons per finançar els diferents projectes de l'entitat. L'acte començarà a les 20.30 hores amb els parlaments de diverses autoritats i la presentació del sopar a càrrec dels representants de l'entitat. Seguidament, el Dr. Mario Montero, director de l'equip d'Autisme Diversitat Funcional Neuro desenvolupament, oferirà una xerrada.

Els assistents gaudiran d'un menú tancat i després de sopar hi haurà música i un espai per als més petits. El preu del sopar és de 35 euros i aquells que vulguin col·laborar, però no puguin assistir poden fer-ho a través de la Taula 0. Per a més informació, es pot trucar al telèfon 97219440.

Millorar la qualitat de vida

L'Associació TEA Alt Empordà vol sumar i generar noves xarxes de suport i sinergies que aportin valor com a recurs a la comarca. Estan compromesos amb les famílies, infants i persones amb autisme i continuarem endavant per forjar millores per a les persones amb TEA i les seves famílies.

L'associació neix l'any 2019 arran de la inquietud d'un grup de mares i pares de fills amb autisme, que, veient les necessitats existents i la manca de recursos i suport, "ens unim per a treballar plegats amb l'objectiu principal d'oferir suport i atenció a famílies, infants i adults amb TEA a l'Alt Empordà i informació, sensibilització, inclusió i formació a la societat en general sobre el TEA".