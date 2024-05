La fira Arrels del Vi té sort amb el temps i omple el Parc Creuet de Sant Martí d'Empúries

La setzena edició d’Arrels del Vi, la fira vitivinícola més esperada de l’Empordà, es va poder celebrar, aquest cap de setmana a Sant Martí d’Empúries (l’Escala), amb el suport de trenta cellers, un racó de formatges i més expositors que mai. Enguany, els grans cellers empordanesos no s’han volgut perdre la celebració dels 16 anys de fira. El Parc Creuet va veure passar un gran nombre de visitants, malgrat que el mal temps havia fet acte de presència dissabte al matí. La fira suposava una oportunitat única per poder tastar, en degustació oberta i copa Riedel, més de cent referències dels vins empordanesos de la mà dels propietaris i enòlegs en un entorn excepcional. "El temps ens va respectar, molt feliços", remarcaven els organitzadors en tancar la fira.

Arrels del Vi va començar com una petita fira amb sis cellers participants i ja comptem amb el suport d’una trentena" Dominic Abernethy — Organitzador

Organitzada per Dominic Abernethy, defensor del vi empordanès, i per Tess Oriol i Carlos Krauel, de TOCK Projects, amb la col·laboració de l’Ajuntament de l’Escala i la DO Empordà, Arrels del Vi s’ha consolidat com l’única fira professional de vins de la DO Empordà oberta al públic en general amb quinze edicions a Sant Martí d’Empúries i quatre a Barcelona. Abernethy explicava que "Arrels del Vi va començar com una petita fira amb sis cellers participants i ja comptem amb el suport d’una trentena de cellers que tornen a confiar en nosaltres i en el nostre públic, que repeteix any rere any per descobrir les joies vitivinícoles empordaneses i per celebrar l’espectacular evolució dels vins del territori".

Novetats

Enguany, a Arrels del Vi, hi participaven les ja tradicionals tapes d’Anxoves de l’Escala M. Sureda i, com a novetat, hi tenien el Racó de Formatges, a més de la proposta del show degustatiu d’ostres Ostrens, de l’Oli de Ventalló, de Van-Van La Roulotte, d’Upcycling Bottles, Levid Cosmetics i de Vent de Nord. A la fira, també es van poder tastar els vins guanyadors dels Premis Arrels del Vi 2024, dirigit per Rafel Sabadí, sommelier del Uain Bar&Store de l’Escala.

"Va anar molt bé, calculem que s’han produït un 10 per cent més de vendes que l’any passat, que ja va ser boníssim". "Els cellers —continuen explicant els organitzadors— també van vendre molt i diuen que Arrels del Vi és la millor fira de vins a la que van, feliços amb el públic que repeteix any rere any i sempre porten amics per gaudir de la fira".

Per als més petits, tornava Arrels Kids, que és un taller per a nenes i nens per pintar amb vi, dirigit per Tinta i Vi, mentre que el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) Empúries oferia, per a tots els assistents a Arrels del Vi, dissabte, entrada gratuïta i diumenge entrada 2x1.