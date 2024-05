Inicia el teu propi negoci en 30 dies amb un Curs d'Emprenedoria subvencionat a Figueres.

Tens una idea de negoci, però no saps per on començar? ICON Serveis Informàtics et brinda l'oportunitat perfecta per convertir el teu somni en realitat a través del "Curs d'Emprenedoria" de 60 hores subvencionat per la Cambra de Comerç de Girona amb fons europeus que es fa a Figueres.

Del 20 de maig al 20 de juny, de dilluns a dijous de 16 a 19 hores, aquest curs pràctic i intensiu permetrà guiar en tots els aspectes clau per emprendre: des de la validació de la teva idea de negoci, creació d'un sòlid pla de màrqueting i model econòmic, fins al desenvolupament de competències digitals com disseny web, SEO i tècniques de venda digital.

"El nostre objectiu és que en finalitzar el curs, els participants tinguin el seu projecte empresarial en marxa i validat en només trenta dies", afirma l'equip d'ICON. A més, es brindarà assessorament sobre possibles subvencions a les quals poden accedir.

Cal destacar que aquest és un curs especialment atractiu per a joves menors de vint-i-nou anys que podrien desenvolupar la seva idea de negoci i obtenir fins a 15.000 euros.

Les places són limitades. Qui vulgui participar es pot inscriure contactant a través de WhatsApp al 635 647 380 o Instagram a @forum.imagina o @icon_figueres.

ICON Serveis Informàtics

Amb més de vint anys formant emprenedors locals, ICON disposa d'un equip d'experts que compartiran els seus coneixements i experiències pràctiques. "Creiem fermament en potenciar el talent emprenedor de la nostra regió, per això donem suport a iniciatives com Imagina Fòrum, una associació que promou l'ecosistema empresarial local", apunten des d'ICON.