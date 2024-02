El sindicat Unió de Pagesos està negociant amb el Ministeri d'Agricultura compromisos per als greuges que pateix el sector, i que si es concreten permetrien aixecar el tall de l'AP-7 i l'N-II a Pontós. Com a mínim, però, això no serà abans de la tarda, perquè el portaveu del sindicat, Narcís Poch, ja ha deixat clar que els manifestants es quedaran a dinar damunt la calçada de l'autopista. El gest que d'entrada reclama la pagesia, ha concretat Poch, és tenir "una reunió al més alt nivell" amb el titular del ministeri, Luis Planas. Ara per ara, al tronc de l'autopista hi ha un centenar de pagesos que esmorzen, envoltats dels tractors que han plantat a l'AP-7 i de les barricades (algunes de les quals fumegen).