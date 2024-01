Figueres i la Fundació, 35 anys després de Dalí

Salvador Dalí i Domènech va morir el 23 de gener de 1989, avui fa trenta-cinc anys. L’aniversari de la mort del geni surrealista arriba la setmana que, anant agafats de la mà, i això últim ja és notícia per si sol, l’Ajuntament de Figueres i la Fundació Gala - Salvador Dalí promocionaran a Fitur els seus respectius equipaments dalinians: el Teatre-Museu Dalí i la Casa Natal. El focus mediàtic que s’encén sobre la Fira Internacional de Turisme de Madrid il·luminarà el nou reclam de Figueres, la Casa Natal del carrer Monturiol, com a complement de la visita al gran «artefacte surrealista» que Dalí va deixar a la seva ciutat. Un Teatre-Museu que viu l’any del seu cinquantè aniversari, va obrir les portes el mes de setembre de 1974, amb el Crist de Glasgow alimentant de llenya el foc del milió de visitants anuals; i amb la, cíclica, remor de fons de l’obertura d’un nou seu de la Fundació fora de Figueres i l’Empordà. «Seria una errada de la Fundació», respon, de manera rotunda, Jordi Masquef a la pregunta sobre aquest hipotètic «nou museu» en l’extensa entrevista que obre aquesta edició del Setmanari de l’Alt Empordà.

La coincidència d’un triple aniversari dalinià aquest 2024 – 23 de gener (35 anys de la seva mort), 11 de maig (120 anys del naixement) i 28 de setembre (50 anys de la inauguració del Teatre-Museu)– és un motiu de pes per aparcar, de manera definitiva, les desconfiances. A dins del govern municipal de Figueres, on no es pot oblidar que hi ha una regidora especialitzada acadèmicament en Salvador Dalí (Mariona Seguranyes), va coure que la Fundació no enviés cap directiu de primer nivell a la inauguració de la Casa Natal. Mentre que l’estat hi va estar representant per una ministra i la Generalitat per la consellera de Cultura. Ara, mesos més tard, Masquef aposta per la «seducció» per anar llimant arestes en una relació on la posada en escena conjunt a Fitur hauria de ser un punt d’inflexió. El Teatre-Museu és el gran dinamitzador turístic de Figueres, que benefici la resta de la comarca, i la bona entesa hauria de ser l’únic camí possible en la relació entre Ajuntament i Fundació. Qualsevol altra direcció avançaria en contra dels interessos de la ciutat, de la Fundació i del mateix llegat del pintor mort avui fa 35 anys.