En aquesta edició del Setmanari de l’Alt Empordà, una informació a la secció de Comarca posa en relleu la contradicció entre la necessitat d’accelerar l’aposta per les energies renovables i els entrebancs burocràtics amb què es troben particulars i administracions. «La normativa municipal de Cadaqués impedeix la instal·lació de plaques solars per raons paisatgístiques», es detalla en la notícia on, tot seguit, es manifesta que l’Ajuntament, que continuarà encapçalant Pia Serinyana, treballa per tenir-ho resolt abans d’acabar aquest any amb l’entrada de «noves normes subsidiàries per ajudar a resoldre aquesta situació». El problema, però, no hauria de recaure en el debat sobre si un govern municipal, en aquest cas el de Cadaqués, té una normativa que pensi més en l’estètica, més en l’eficiència energètica o en el que cregui. El debat hauria de ser que a Catalunya, com a país, l’aposta cap a les energies renovables i la sostenibilitat hauria de seguir una línia única marcada per la Generalitat. Més o més ambiciosa, tot és opinable, però una única línia i absolutament clara.

Cadaqués impedeix posar plaques solars per l’impacte paisatgístic És evident que posant plaques solars a les teulades de les cases, Catalunya no en farà prou per atrapar els seus deutes pendents amb el trànsit cap a una producció energètica més sostenible. Però posar bastons a les rodes a qui ho vol fer encara alentirà més aquest procés. Fa poques setmanes, la Generalitat va cedir a la firma pública la gestió del 25% del seu consum a través d’energia solar. Transferirà 58,9 milions d’euros a aquesta firma, perquè s’encarregui d’ubicar instal·lacions d’autoconsum solar a cobertes i teulades d’edificis públics. L’objectiu del govern de Pere Aragonès és sumar 60 megawatts (MW) de potència als 17,6 MW amb un total de 120 instal·lacions que ja té en funcionament l’Administració catalana especialment a cobertes d’instituts. Un bon plantejament, però, que si es pot fer en els edificis propietat de la Generalitat, també s’ha d’anar potenciant que es faci en el màxim de teulats possibles de Catalunya. A Cadaqués i arreu. L’energia solar no serà suficient per cobrir la demanada, però tota la que no es posi en marxa s’haurà de compensar amb grans projectes de parcs energètics que, socialment, encara generen molt més rebuig.