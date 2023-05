Una vaga en un servei essencial en un moment de pic d’afluència de visitants i d’activitats al carrer mai és una bona notícia per a cap població. Però, a Figueres menys. La ciutat està molt necessitada de relats positius i de tenir la possibilitat de sentir-se orgullosa d’ella mateixa. I viure Fires i Festes de la Santa Creu amb bosses de deixalles acumulant-se en piles al costat dels contenidors és un fracàs col·lectiu. Un fracàs dels sindicats convocants, Co.bas i CCOO, i del govern municipal. El dret a vaga per a qualsevol treballador és indiscutible. Si els empleats d’Ecoserveis consideren que no tenen els drets que els hi pertocarien ningú els hi pot impedir reclamar-los i mobilitzar-se per aconseguir-los. Però el deure de l’Ajuntament de Figueres i la responsabilitat dels sindicats és intentar que aquesta reclamació perjudiqui el menys possible a la ciutat, als seus veïns i a l’activitat econòmica. I en aquest cas, no sembla que cap de les dues parts ho hagi aconseguit.

Els sindicats reclamen un conveni «unitari» per als treballadors Ecoserveis, que gestiona les escombraries, i Fisersa, que s’ocupa de la neteja viària i l’enllumenat. Però l’ajuntament avisa que la petició és «impossible d’aplicar» pel fet de ser dues empreses diferents i perquè a Fisersa s’acaba de tancar un conveni fa pocs dies. La vaga arriba en plenes Fires i, no cal oblidar-ho, a les portes de la campanya electoral per a les eleccions municipals del 28 de maig. Els sindicats han fet servir, sense cap resultat, l’arma de pressionar l’Ajuntament amb «l’amenaça» de viure unes Fires amb piles de bosses de deixalles pels carrers. Ara, tal vegada, tindran la temptació d’allargar la pressió de cara a la imminent campanya electoral. Si ho fan, el dubte és si algun partit polític ho intentarà aprofitar per anar en contra de l’actual govern municipal. No seria la millor decisió. Ara bé, de moment, ni els treballadors no han aconseguit les seves demandes ni els gestors de l’Ajuntament de Figueres han demostrat la suficient capacitat de gestió per solucionar el problema. En canvi, els perjudicis d’imatge, econòmics i en la percepció que els ciutadans tenen sobre Figueres han estat notables. Una vaga en el qual absolutament tothom perd.