De cop es desperten els habitants de Riudarenes i s’adonen que el seu poble és el municipi més ric de Catalunya, passant la mà per la cara als tradicionals llocs més “pijos” de Sant Cugat del Vallès i Matadepera per posar exemples, que eren els que tradicionalment s’enduien el mèrit de ser els més adinerats del principat i competien per ser-ho també dins del regne d’Espanya.

L’esmentada heroïcitat no vol dir que el metre quadrat d’habitatge sigui més car a Riudarenes que a San Sebastian ni que allà hi hagi monuments, cases o botigues més fastuoses que a Barcelona, sinó senzillament que les rendes obtingudes en mitjana són més elevades.

Amb aquesta nova classificació, els habitants d’aquest poble de la Selva han duplicat d’un any per l’altre la seva renda mitjana que ja de per sí no era baixa, escalant 122 llocs a l’estadística. La dada realment desperta la curiositat ja que fa referència a l’any 2020, quan tots estàvem en plena pandèmia de Covid i per tant era una evidència que havia disminuït la renda de la majoria de famílies.

Quan a un li atribueixen el mèrit de ser ric mentre constata com cada vegada li costa més arribar a final de mes, és lògic que es pregunti com ha arribat a aquesta situació. Doncs la resposta és senzilla: semblaria que hi ha un petit grup de veïns als que els hi ha anat molt bé en els negocis, i més en concret parlaríem d’uns riudarenencs propietaris d’una industria càrnia dedicada a l’explotació porcina que s’ha vist beneficiada per una massiva exportació d’aquests animals amb destí el mercat xinès. De fet parlem d’un rumor, per que l’afortunada família sospitosa de fer variar la mitjana no ha volgut fer declaracions, la qual cosa semblaria confirmar-ne la veracitat.

Molta atenció amb les mitjanes que moltes vegades són pèssims ajuts per entendre la realitat de les situacions. Diu el refrany que si tu et menges dos pollastres i jo no me’n menjo cap, la mitjana dicta que n’hem menjat un cadascun. Doncs el mateix multiplicat per porcs de Riudarenes a la Xina.

Per cert, veig que Navata i Peralada segueixen la seva dura pugna al capdavant de les poblacions amb més rendes a l’Alt Empordà. Vull pensar que aquí la repartició respon més a criteris d’equitat entre els seus habitants i tinc curiositat per saber a on queda la nostra capital de comarca tan allunyada darrerament dels llocs d’honor als bons rànquings.