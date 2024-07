Distopia empordanesa

Un patinet elèctric. / Pixabay

Neguitejat per haver de treballar en una companyia elèctrica que l’obligava a fer trucades indiscriminades de captació de clients a hores intempestives, i com que igualment ja feia més de dos anys que no pagava el lloguer, ja que preferia gastar-se el seu salari de misèria en drogues que adquiria al camell del seu barri que era allà des de sempre, va pensar que seria una bona idea fer alguna cosa de profit.

Per aquest motiu va sortir de casa amb la voluntat de cremar un parell o tres de cases a Figueres. Però un cop arribat a lloc, i veient l’oportunitat que li apareixia, va preferir ocupar un dels habitatges que inicialment pretenia cremar i a tal efecte es va autodeclarar com a «família individual vulnerable» al·legant que havia patit molts menyspreus i una persistent mala sort a la vida.

"Recorda amb molta vivesa la seva creixent adrenalina tot enfilant a gran velocitat la vorera del carrer mentre sortejava com podia els pesats dels vianants desagraïts que no valoraven les fintes que feia per evitar col·lidir-los!"

En una situació similar es trobaven també uns quants habitants de la zona i van decidir tots plegats fer una manifestació tallant tots els carrers possibles sense previ avís a l’administració. Quina il·lusió veure l’embús que havien provocat en un tres i no res, amb la policia atemorida i els conductors emprenyats proferint insults des dels seus vehicles!

Li agradava aquell barri on els veïns llençaven directament tota la brossa a terra. Pel que sembla allà això era una pràctica habitual, gairebé diria que una llei interna de l’ètnia majoritària allí establerta i tothom la respectava amb ànim de protegir les tradicions. Quin alleujament poder desprendre’s de les ampolles de cervesa allà on et plagui sense ningú que et critiqui!

Malauradament, va arribar de sobte una banda rival armada amb kalàixnikovs al·legant que allà manaven ells i va haver d’evacuar de pressa amb un patinet que el dia abans havia demanat «en préstec» a un turista despistat mentre estava comprant un gelat a un establiment de la Rambla. Òbviament que va assegurar-se prèviament que el valor del vehicle fos inferior a quatre-cents euros, no fos cas que la seva petita falta el portés a la garjola. Recorda amb molta vivesa la seva creixent adrenalina tot enfilant a gran velocitat la vorera del carrer mentre sortejava com podia els pesats dels vianants desagraïts que no valoraven les fintes que feia per evitar col·lidir-los!

Per mala sort va caure a terra i van haver-lo de portar a l’hospital. Un cop allí, i com que no es va sentir prou ben atès, es va veure obligat a insultar i donar una pallissa a un metge i dues infermeres, que ja n’hi ha prou de pagar impostos i rebre un servei deficient!