La primavera és l’època de l’any més esperada perquè és el preludi de l’estiu. Com diem de forma periòdica anualment, és l’època de l’any en què esclata la naturalesa amb tota la seva força. Es nota pertot arreu, en les plantes sobretot. Aquesta és una època de pol·linització i floració. A ningú se li escapa que afecta també a les persones i ho fa en diferents òrgans i sistemes del cos. També pot afectar pel que fa a la salut mental.

Alguns dels aspectes relacionats amb la salut en aquesta estació és l’aparició de l’astènia primaveral. Que no és altra cosa que viure la primavera amb un cert grau de cansament, fent les coses més lentament o potser de vegades marejar-se per tenir una pressió de la sang més baixa. També es pot notar alteracions en l’estat d’ànim, com també dificultat per agafar el son.

Per un altre costat aquesta és l’època de l’any que hi ha més manifestacions clíniques d’al·lèrgies. Es poden manifestar a la pell, als ulls, en forma de rinitis al·lèrgica i també asma. El remei es basa a evitar el contacte amb l’element que ho provoca. És el que anomenem conducta d’evitació. Després caldrà associar-hi el tractament específic per a cada quadre clínic. Pot tractar-se d’instil·lació de gotes als ulls en les conjuntivitis o l’aplicació d’un esprai nasal en el cas de les rinitis al·lèrgiques o d’altres esprais per l’aparell respiratori en el cas de l’asma. També poden caldre cremes i locions per a la pell, per al tractament de les lesions cutànies. De vegades la solució també contempla la presa d’un grup de medicaments que s’anomenen antihistamínics. La seva funció és aturar i revertir la simptomatologia ocasionada per l’al·lèrgia. Els seus resultats solen ser molt bons.

Un sistema que també es veu alterat en aquesta estació de l’any és el circulatori. Parlem de la circulació de les cames, de les extremitats inferiors. És època d’aparició de pesadesa, inflor, rampes, èczema a pell de les cames i aparició de vasos neoformats en forma d’aranyes vasculars, venes reticulars i varices. En el pitjor dels casos les úlceres que s’havien mantingut tancades amb el fred hivernal poden reobrir-se amb tot el que això implica per a la persona que la pateix. De totes maneres disposem de mesures per evitar que no s’afecti tant la circulació de la sang a les cames. Totes elles van encaminades a activar la circulació ascendent i alentir la progressió de la malaltia venosa crònica. Coses senzilles com ara caminar, per planer i/o a la platja, fer moviments de dorsiflexió del turmell i no passar massa temps dempeus sense bellugar-se ens ajudaran. També cal aixecar-se sovint de la cadira quan es treballa durant tota la jornada assegut.

La hidratació de la pell, la presa de fàrmacs flebotònics quan estan indicats, i l’ús de les mitges de compressió, indicades únicament i exclusiva per a cada persona, són altres mesures a tenir en compte. De totes maneres l’escleroteràpia de les varices, varícules i aranyes vasculars és la base del tractament d’aquesta patologia.

Com dèiem, la primavera la sang altera i amb aquesta alteració apareixen problemes de salut.

No els hem anomenat tots, però tots tenen en comú que dificulten que puguem gaudir d’aquesta època de l’any en la seva màxima esplendor.