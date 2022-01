MasterChef Junior s'emporta la seva cuina a Cadaqués. A la seva gran final, rodada al municipi més oriental de la península i que s'emet aquest dijous 6 de gener al vespre, els aparadors amaguen ingredients que s'utilitzaven en l’antic Egipte i que els quatre finalistes integraran en els seus plats. El primer repte serà reproduir una postre del xef Martín Berasategui (12 estrelles Michelin) i estarà en joc la primera jaqueteta que dóna pas al duel final.

Oriol Castro, Mateu Casañas i Eduard Xatruch, que han estat nomenats els sisens millors xefs del món, faran el disseny d’aquest menú tan especial. Cada aspirant prepararà dos plats que assaboriran alguns dels aspirants de l’última edició de MasterChef Celebrity.

Els dos millors d’aquesta edició es cordaran la jaqueteta de cuiner per competir en el gran duel final pel títol de MasterChef Junior 9. A més del trofeu del programa i 12.000€ per continuar la seva formació, el guanyador completarà la seva formació amb un curs de cuina al Basque Culinary Center. Per aconseguir aquests premis, hauran de conquerir el paladar del jurat i del xef Eneko Atxa (5 estrelles Michelin).