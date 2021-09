Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas, de la mà de l’editorial Abalon Books, publiquen el primer llibre de Disfrutar, Disfrutar (Vol. 1), que està disponible a partir d'aquest 29 de setembre. L'obra es presenta com a imprescindible per a tots aquells enamorats de la gastronomia i de la creativitat.

Disfrutar (Vol. 1) recull la història i una selecció de receptes del restaurant fetes durant els seus primers anys de vida, des de la seva obertura el desembre de 2014 fins el 2017. La intenció dels autors és que aquest sigui el primer de molts altres volums que s’aniran publicant en un futur i que serviran per anar explicant l’evolució del restaurant a nivell culinari.

Els tres cuiners lideren, a més del Disfrutar de Barcelona, el Compartir de Cadaqués.

Un total de 116 receptes

Aquesta obra editorial esta formada per dos exemplars diferents: per una banda, un llibre amb la història del restaurant les claus de la seva oferta gastronòmica; i per l’altra, un arxivador amb un total de 116 receptes explicades pas a pas i documentades de la mateixa manera que s’organitzen els catàlegs de cuina creativa al restaurant. Per a Castro, Xatruch i Casañas els catàlegs anuals de receptes són l’eina clau en quant a creativitat del restaurant es refereix. És el seu propi “auditor” intern. En ell veuen reflectida la feina feta any rere any i l’evolució dels resultats aconseguits.

Al restaurant es treballa amb arxivadors i els xefs han volgut traslladar aquest mateix format al llibre, per a intentar ser el més honestos possible i apropar així al lector com és el dia a dia al Disfrutar. Aquest format permetrà a l’usuari moure receptes, col·locar-les segons les seves preferències… D’aquesta manera, cadascú podrà fer-se “seu” aquest primer catàleg del Disfrutar.

El catàleg es presenta ordenat per anys, amb el seu llistat de receptes catalogades i descatalogades. I podrà trobar-se l’elaboració, pas a pas, de 116 receptes seleccionades meticulosament de totes les creades durant els primers tres anys del restaurant. Per descomptat, entre elles hi haurà Els nostres macarrons a la carbonara, la Tatin de foie gras i blat de moro, Les olives del Disfrutar, el Pa xinès farcit de caviar y crema agre o els Pebrots de xocolata amb oli i sal; plats que ja estan entre els grans clàssics de la casa.

Imatges de Francesc Guillamet i pròleg de Ferran Adrià

Aquest primer llibre de Disfrutar compta amb col·laboradors de prestigi. Les imatges que acompanyen les receptes de tot el catàleg són obra del reconegut fotògraf Francesc Guillamet, mentre que el pròleg l’ha escrit Ferran Adrià. Aquest és un extracte del seu text: «Si hagués de descriure en cinc paraules a l’Eduard, en Mateu i l’Oriol, i al seu restaurant, Disfrutar, la paraula esforç encapçalaria la llista. Un esforç que ha estat indispensable per arribar fins a on ho han fet: hores i hores de feina, tant en el capítol de la gestió com en tot el que fa referència a la innovació. Imaginació i creativitat serien les següents, ja que no tinc cap dubte de que els cuiners que tenen el seu mateix nivell a tot el món es poden comptar amb els dits d’una mà. A més, valentia es l’actitud que millor defineix com van assumir aquest projecte nascut el 2014: van resoldre amb tenacitat les qüestions econòmiques i gastronòmiques que l’obertura d’un restaurant d’aquestes característiques comporta. Per últim, el treball en equip és sinònim de Disfrutar, perquè el lideratge d’aquests tres cuiners, el respecte, l’estima i l’admiració que es professen entre ells i cap al seu equip és vital per entendre el seu èxit i, val a dir, també perquè són uns dels professionals més estimats del sector».

6 kg de coneixement

Aquesta publicació, a més, no deixarà indiferent. Sorprenen el seu contingut, el seu format i també les seves dimensions, ja que el llibre pesarà 5,8 kg. I un altre fet diferencial, el llibre s’ha imprès en papers ecològics, 100% lliures de clor i procedents de boscos sostenibles.

Disfrutar (Vol. 1) pot adquirir-se a partir del proper 29 de setembre. Es publica en castellà i anglès i el seu preu de venta serà de 166,25 euros als restaurants i pàgines webs pròpies i de 175 euros a les llibreries i els grans canals de venta online.