Coca de taronja sense ou, una recepta fàcil de fer en pocs minuts: te l'expliquem pas a pas

Avui us proposem una recepta molt simple, unes postres de nivell molt fàcil que podeu preparar amb els petits de la casa o per donar-vos un sa caprici. El pastís de taronja sense ou, llet, ni mantega és una opció deliciosa, lleugera i vegana, ideal per satisfer els teus desitjos de dolç sense compromís. Aquesta recepta humida, aromàtica i deliciosa és un bufet d’aire fresc, perfectament adaptat a les vostres necessitats dietètiques específiques.

Ingredients (per un motlle de 20/22 cm)

350 cl. de suc de taronja

300 g de farina

150 g de sucre

100 cl. d’oli de gira-sol

1 ratlladura de taronja

1 sobre de llevat en pols

Sucre de llustre

Pas a pas

Barregeu el sucre, la ratlladura i el suc de taronja en un bol. Afegiu l’oli de llavors i barregeu-ho amb una forquilla. Afegiu la farina i el llevat en pols fins a obtenir una barreja homogènia i sense grumolls. Aboqueu la barreja en un motlle folrat amb paper de forn i enforneu a 180° C durant uns 45 minuts. Comproveu la cocció amb un escuradents. Per acabar, empolvoreu la coca amb sucre de llustre per aconseguir una presentació irresistible.

I ja podeu degustar la coca de taronja a taula. Bon profit!