Per a elaborar la recepta d’un pastís de formatge al microones, el primer que cal fer és picar les galetes fins que quedin ben triturades. Després s’escalfa la mantega al microones i, un cop estigui líquida, es barreja amb les galetes triturades. Posteriorment, es cobreix el fons d’un motlle apte per al microones amb la pasta de les galetes, pressionant fins a aconseguir una base, i es reserva a la nevera. Mentre la base es refreda, en un altre bol es bat el formatge juntament amb el sucre i es van afegint els ous, un per un. S’aboca en el motlle en el qual està la base i s’introdueix al microones durant cinc minuts a màxima potència. Després reservem per a deixar-lo refredar. Aconsellem acompanyar aquest pastís amb un vi dolç de l’Empordà o un cava fresc d’algun celler de la comarca.