Alvocat, cereals, fruita, embotit, pa... En què s’ha de basar el nostre esmorzar? Cada dia sorgeixen més dubtes sobre el que hauríem de menjar a l’inici del dia. Excés de greixos, de carbohidrats o fins i tot pensem en l’índex glucèmic. Amb l’excés d’informació a què estem sotmesos, moltes vegades ens resulta complicat distingir entre el que és saludable o perjudicial per al nostre organisme.

De moment, l’evidència científica només s’ha posat d’acord per "fer costat" al consum de vegetals. La fruita i verdura són imprescindibles per al nostre organisme, ens permeten arribar als micronutrients (minerals i vitamines) que necessita el nostre cos per realitzar les funcions vitals. L’alvocat és un vegetal i, per tant, el seu consum és recomanable.

Un estudi de 12 anys de ‘The American Journal of Medicine’ recomana fins i tot el consum de més d’un alvocat al dia per prevenir les malalties cardiovasculars.

El cas de l’alvocat és una mica similar al de l’ou, el seu excés de greix ens fa pensar en la possibilitat de tenir el colesterol alt. Però, si no tenim alguna patologia prèvia, el seu consum té grans beneficis. Una cosa que també passa amb la fruita seca. Tot i que el seu contingut en lípids és alt, els nutricionistes continuen recomanant menjar-ne 20-30 grams al dia.

Hem de recordar que sempre serà més beneficiós per al nostre organisme consumir aliments d’origen vegetal i animal no processats que apostar per embotits ultraprocessats o brioixeria.