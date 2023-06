Els metges especialistes en nutrició sempre ens han deixat molt clar que l'esmorzar és l'àpat més important del dia, ja que aquí començarà la nostra jornada diària de 4, 6 o 8 hores de treball o escola i després, haurem de continuar amb altres tasques de la llar, extraescolars, cotxe, jocs amb els nens... Menjar els 5 àpats recomanats i de forma saludable ens farà millorar el nostre rendiment físic i mental.

Aconseguir un benestar òptim per la nostra salut ha de ser el nostre objectiu principal i l'esmorzar és un dels requisits indispensables per aconseguir-ho. En aquest article et deixem quatre esmorzars que t'ajudaran a començar el dia amb energia i vitalitat. Per quin d'ells et decantaràs? Descobreix-los!

'Torto' asturià farcit de pollastre entatxonat

Ingredients (per a quatre persones)

Per als 'tortos':

250 g de farina de blat de moro

75 g de farina de blat

150 ml d'aigua temperada

Un grapat de sal

Oli d'oliva verge extra

Per al farciment:

Un pit de pollastre

Una tija d'api

Sal

Pebre

Maionesa

Quatre fulles d'enciam

Una poma verda

Elaboració

Preparar primer la massa de 'torto'. Per fer-ho, ajuntar les farines en un bol juntament amb el polsim de sal i afegir l'aigua temperada fins a aconseguir una massa que es pugui modelar.

en un bol juntament amb el polsim de sal i afegir l'aigua temperada fins a Separar la massa en vuit boles lleugerament planes. Fregir-les en oli d'oliva calent fins que estiguin daurades per totes dues parts. Escórrer l'oli sobrant i reservar.

lleugerament planes. Fregir-les en fins que estiguin daurades per totes dues parts. Escórrer l'oli sobrant i reservar. Coure un pit de pollastre en aigua. Treure, desmetxar la carn i salpebrar-la. Tallar l'api en quadradets i la poma en làmines , rebutjant el centre i la cua. Barrejar el pollastre juntament amb l'api i abundant maionesa .

en aigua. Treure, desmetxar la i salpebrar-la. Tallar l'api en quadradets i , rebutjant el centre i la cua. Barrejar el pollastre juntament amb i abundant . Per a preparar cadascun dels entrepans, posar sobre un 'torto' una fulla d'enciam i, sobre ella, el pollastre amb la maionesa i l'api. Afegir un quart de poma laminada. Tapar amb un altre 'torto' i a gaudir!

Ous Benedict amb croissant

Ingredients (per a una persona)

1 ou

4 rodanxes de truita fumada

fumada 1 croissant de mantega

1 grapat de fulles d'espinac

1 raig de vinagre

Cebollí

Per a la salsa holandesa:

100 g de mantega

2 rovells d'ou

Sal

Pebre

1 cullerada de suc de llimona

Elaboració

Escalfar una olla amb abundant aigua. Portar a ebullició.

amb abundant aigua. Portar a ebullició. D'altra banda, preparar la salsa holandesa . Aclarir la mantega en un cassó a foc molt suau fins que es fongui. Reservar.

. Aclarir la mantega en un cassó a foc molt suau fins que es fongui. Reservar. Batre els rovells d'ou en un bol. Col·locar el bol al bany maria i remoure enèrgicament fins que els rovells dobleguin el seu volum.

en un bol. Col·locar el bol i remoure enèrgicament fins que els rovells dobleguin el seu volum. Incorporar el suc de llimona , salpebrar i continuar batent.

, salpebrar i continuar batent. Incorporar la mantega aclarida. Emulsionar a poc a poc fins que la salsa hagi adquirit consistència.

Reservar la salsa holandesa al bany maria fins que el pensem utilitzar.

Obrir el croissant a la meitat. Col·locar sobre la base les rodanxes de truita i les fulles d'espinac. Reservar.

a la meitat. Col·locar sobre la base les rodanxes de i les fulles d'espinac. Reservar. En l'olla amb aigua bullent, afegir un raig de vinagre i remoure bé. Trencar i afegir l'ou, que estarà escalfat al cap d'uns 3 minuts, més o menys.

Col·locar l'ou damunt de la truita .

. Banyar amb la salsa holandesa, empolvorar amb cebollí tallat i tancar amb la tapa del croissant. Menjar immediatament.

Les 'migas' extremenyes

Ingredients (per a 4 persones)

200 g de pa dels dies anteriors

6 grans d'all

50 ml d'aigua

100 g de cansalada

Una culleradeta de pebre vermell

3 pebrots secs fumats

secs fumats 4 ous

50 ml d 'oli d'oliva

Una cullerada de sal fina

Una culleradeta de sal Maldon

Elaboració

Infusionar en l'aigua els pebrots secs fumats durant uns 20 minuts, colar i reservar.

en l'aigua els pebrots secs fumats durant uns 20 minuts, colar i reservar. Tallar el pa en trossos de grandària petita, hidratar-los amb l'aigua dels pebrots i reservar.

en trossos de grandària petita, hidratar-los amb l'aigua dels i reservar. Tallar els grans d'all en 'brunoise' i reservar.

Tallar la cansalada en trossos de la mateixa grandària en el qual hem tallat el pa i reservar.

en trossos de la mateixa grandària en el qual hem tallat el pa i reservar. En una paella ampla de dues nanses, agregar oli i daurar l'all, afegir la cansalada, cuinar removent durant tres minuts més i tirar el pebre vermell.

removent durant tres minuts més i tirar el Agregar les molles de pa i remoure durant cinc minuts més sense parar.

i remoure durant cinc minuts més sense parar. Condimentar i reservar.

Escalfar una paella amb oli i fregir en ella cadascun dels ous sense que arribin a daurar-se, retirar del foc i retallar la clara, deixant només un petit cèrcol al voltant del rovell.

sense que arribin a daurar-se, retirar del foc i retallar la clara, deixant només un petit cèrcol al voltant del rovell. Per emplatar, dividir les molles en quatre recipients, escalfar i col·locar un ou damunt en cadascun d'ells. Empolvorar sal Maldon damunt del rovell.

Torrada d'ou 'poché' i alvocat d'estrella Michelin

Ingredients (per persona)

1 llesca de pa de blat negret ( una alternativa podria ser pa de blat integral)

una alternativa podria ser pa de blat integral) 1 gra d'all

1 ou

Mig alvocat

1 rodanxa de cecina

Alfàbrega

Oli

Sal

Elaboració