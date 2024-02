És hivern, fa fred, i un dels plaers més preuats d'aquest temps és, per exemple, poder menjar una sopa o una crema de verdura ben calenta. És per això que avui us volem oferir la recepta per cuinar una deliciosa crema de coliflor amb verdures del temps, un plat ideal per l'hivern.

INGREDIENTS (4 persones) Una coliflor

Una ceba

Un porro

30 mil·lilitres d’oli d’oliva verge extra

Un litre de brou de verdures o aigua

5 mil·lilitres de vinagre de Jerez

5 mil·ligrams de mantega

Sal

En primer lloc, cal tallar les fulles de la coliflor, separant unes flors senceres i tallant la resta. Després, rentar i tallar a rodanxes el porro i la ceba. Poseu una mica d'oli en una olla i enrossiu la ceba i el porro amb una mica de sal. Un cop aconseguim el toc ros, s'hi incorpora la coliflor trossejada i el litre d'aigua o brou de verdures. Coem durant 15 minuts a foc baix. Transcorregut aquest temps, s'hi afegeix la resta de coliflor i deixem coure 15 minuts més. Mentre esperem que estigui a punt la coliflor, escalfem la mantega i es tiren les flors de coliflor que hem reservat. Remenem fins que estigui ros i afegim el vinagre de xerès al gust. Finalment, es tritura la coliflor que hem cuit fins a aconseguir la textura desitjada i tirar-hi sal i pebre al gust. Rematem la crema amb les flors de coliflor rosses i una mica de cibulet. I això és tot. Ara, a gaudir del plat a taula. Bon profit!