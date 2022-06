La Mostra del Vi de l'Empordà torna a la Rambla de Figueres durant quatre dies

Figueres estrena, aquest dissabte, la 36a edició de la Mostra del Vi de l'Empordà, que estarà oberta fins dimarts a la Rambla. Dos anys després d'aturada per la pandèmia, la ciutat torna a acollir la mostra, que compta amb disset expositors: nou cellers (Vinyes dels Aspres, Cellers Martí Fabra, Celler Cooperativa D’Espolla, Empordàlia, Espelt Viticultors, Mas Llunes, vinyes i cellers La Vinyeta, Peralada i Bodegues Trobat), sis estands d'alimentació (amb productes agroalimentaris de l'Empordà) i dos estands institucionals. També hi haurà un espai botiga on els visitants podran adquirir qualsevol ampolla de vi que es pot trobar a la fira.

La Mostra estarà oberta de les 12 a les 14h i de 18 a 22h els dies festius i els dies laborables, de les 18h a les 22h. Es vendran tiquets a un preu de 10 euros (inclouran 6 tiquets de vi, una copa personalitzada de la mostra i un tast guiat a la Galeria d'Art El Claustre). A més a més, la Mostra del Vi presenta activitats professionalitzades dins els sector enoturístic: les rutes enogastronòmiques setmanals faran una parada a la Mostra del vi. Els cellers de la DO Empordà i Figueres festegen l’estiu amb la Mostra del Vi Per altra banda, també s'han preparat tastos en espais singulars com el terrat de l'Ajuntament, el refugi de la plaça del Gra i la cripta de Caputxins. El pregoner d'enguany és l'escriptor i periodista Martí Gironell. La inauguració de la Mostra té lloc aquest dissabte, 25 de juny, a les 7 de la tarda. Aquest any, la Mostra del Vi, coincideix amb les Revetlles de Sant Pere i se celebra per primer cop durant el mes de juny, modificant així la seva data tradicional de setembre.