Els cellers de la DO Empordà i Figueres festegen l’estiu amb la Mostra del Vi

La Mostra del Vi de l’Empordà celebra la 36a edició del 25 al 28 de juny a la Rambla de Figueres. Dos anys després d’aturada per la pandèmia, la ciutat torna a acollir la tradicional fira vinícola i hi reuneix disset expositors, nou dels quals són cellers de la DO Empordà: Vinyes dels Aspres, Cellers Martí Fabra, Celler Cooperativa d’Espolla, Empordàlia, Espelt Viticultors, Mas Llunes, Vinyes i Cellers La Vinyeta, Grup Peralada i Bodegues Trobat. La resta són estands d’alimentació, de productes agroalimentaris de l’Empordà, més de dos expositors institucionals, el de l’Oficina de Turisme de Figueres i el de la DO Empordà. La mostra inclou un espai-botiga on els visitants poden adquirir qualsevol ampolla de vi que es pot trobar a la mostra.

Com ve sent tradicional, un dels al·licients destacats del certamen és la degustació de vins. Els tiquets costen deu euros i inclouen sis tastos, una copa personalitzada de la mostra i un tast guiat a la Galeria d’Art El Claustre. Els horaris són aquests: de les 12 del migdia a les 2 del migdia i de les 6 de la tarda a les 10 de la nit, els dies festius, i els dies laborables, de les 6 de la tarda a les 10 de la nit.

A més a més, la Mostra del Vi presenta activitats professionalitzades dins els sector enoturístic: les rutes enogastronòmiques setmanals, que promou l’Oficina de Turisme, són una de les propostes destacades de la Mostra del Vi.

Per altra banda, també s’han preparat tastos en espais singulars com el terrat de l’Ajuntament, el refugi de la plaça del Gra i la cripta de Caputxins (informació detallada en el text annex).

Martí Gironell, el pregoner

El pregoner d’aquest any és l’escriptor i periodista Martí Gironell, recentment guardonat amb el Premi Prudenci Bertrana de novel·la pel seu llibre El fabricant de records. El pregó es fa durant la inauguració de la Mostra del Vi, aquest dissabte, 25 de juny, a les 7 de la tarda.

A diferència d’altres anys, la Mostra s’emmarca amb l’inici de l’estiu –totes les edicions anteriors s’havien fet a principi de setembre– i, a més, s’organitza enmig d’un ambient de festa a la ciutat, ja que coincideix amb les celebracions patronals de Sant Pere.

«Volem que la Mostra del Vi sigui una experiència del visitant tant amb el vi com amb la ciutat. És un exemple de com treballant conjuntament iniciatives privades i públiques poden donar fruit per ajudar a promocionar un producte molt nostre i també la nostra ciutat», ha manifestat l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, la qual assegura que aquesta fira temàtica és un exemple de model d’èxit consolidat. «La comarca i la ciutat tenen tots els ingredients per tenir èxit. Figueres, aquests dies, bullirà d’activitat. Per això, també és important destacar les promocions que fan els restaurants i els hotels per a l’ocasió», ha comentat l’alcaldessa.

La regidora de Fires i Festes de Figueres, Ester Marcos, es felicita que s’hagin pogut maridar dues cites importants per a la ciutat, com són les revetlles de Sant Pere i la Mostra del Vi. «Hem previst fer un estudi d’impacte econòmic per comprovar si el canvi de dates de la mostra és positiu», ha indicat Ester Marcos. Pel que fa al disseny de la Rambla per a aquests dies, també ha volgut destacar que s’ha tingut en compte la creació d’ombres, amb una decoració de pèrgoles.

Per la seva banda, el president de la DO Empordà, Xavier Albertí, ha dit: «Com a DO Empordà és un orgull tornar a celebrar la Mostra del Vi i, aquesta vegada, amb una aposta de canvi de dates. És una de les fires més antigues de Catalunya i dona un valor qualitatiu i de prestigi a la ciutat».