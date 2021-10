L’anxova de l’Escala és un producte únic, amb un gran valor afegit a nivell tant gastronòmic, com cultural, patrimonial, històric i turístic. Aquesta ha estat una de les principals conclusions de la jornada professional Anxova 5.0. La Re-Evolució generacional en la indústria artesanal i la immersió de l’anxova dins el món del turisme organitzada per l’Ajuntament de l’Escala, amb el suport del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Unió de Saladors Històrics d’Anxova de l’Escala, dins els actes de la 30a Festa de l’Anxova.

Unes conclusions, que eren recollides per l’historiador i periodista gastronòmic Jaume Fàbrega.

Aquesta jornada perseguia esdevenir un espai de debat, reflexió i creació de sinergies entre producte i territori per desenvolupar experiències innovadores dins el món del turisme enogastronòmic i cultural de la Costa Brava. Conduït pel gastrònom Pep Palau, l’acte ha constant de diversos diàlegs entre professionals del sector anxover, gastronòmic, històric i turístic, així com un tast d’anxova i la projecció de l’audiovisual L’Escala i l’anxova: tradició gastronòmica a la costa Brava.

El primer dels diàlegs era sobre El relleu generacional en la indústria anxovera, amb un representant de cadascuna de les empreses locals de la Unió de Saladors Històrics d’Anxova de l’Escala: Enric Fanlo (Anxoves de l’Escala), Marc Moner (Anxoves El Xillu), Rosa Hostench (Anxoves Solés) i Martí Callol (Anxoves Fill de J.Callol i Serrats).

En aquest àmbit, s’ha destacat la necessitat de posar en valor el producte, per la forma de fer-lo de manera artesanal i la seva qualitat. Malgrat que les empreses ja acumulen diverses generacions, la base de l’elaboració continua sent la mateixa. Les noves generacions afronten com a reptes la incorporació de la innovació tecnològica i la comercialització internacional.

El segon diàleg, sobre El valor del producte local a les nostres cuines, ha comptat amb dos saladors d’anxova (Enric Fanlo i Rosa Hostench) i el xef Quim Casellas, del restaurant Casamar, de Llafranc, amb una estrella Michelin.

La principal conclusió d’aquest diàleg ha estat el bon posicionament de marca que té l’anxova de l’Escala. “La gent la coneix i és un segell de qualitat i d’autenticitat”, remarcava Quim Casellas. En aquest sentit, l’anxova de l’Escala és cada cop més present a tots els àmbits de la restauració, des del més senzill a l’alta gastronomia, que posen en valor la qualitat del producte i la forma amb què es fa, amb un any de maduració i un procés molt artesanal. S’ha apuntat que el client ha de poder ampliar coneixements a través del turisme gastronòmic i que cal elaborar una història i relat al voltant d’aquest producte perquè transcendeix.

El darrer diàleg, sobre El valor de l’anxova com a recurs cultural, gastronòmic i turístic, ha reunit a l’arqueòleg Quim Tremoleda, la guia turística Romina Ribera i dos saladors d’anxova (Marc Moner i Martí Callol).

L’Escala va ser el primer punt de la península en què es va establir una factoria de salaó, fa més de 2.500 anys, a la ciutat grega d’Empúries. Aquest fet fa que al producte gastronòmic que és l’anxova se li pugui donar un alt valor afegit també com a recurs històric i turístic, creant sinèrgies entre els diferents sectors que permetin que els visitants i consumidors vulguin “anar més enllà de comprar, sinó que vulguin conèixer la història i el procés que hi ha al darrere” i això permet continuar creant nombrosos productes turístics associats, tant a la pesca com a la salaó.

La jornada es completava amb la degustació 4 maneres de tastar l’anxova, a càrrec de Jordi Sabadí (cuiner del restaurant El Roser 2) i Rafel Sabadí (sommelier del wine bar Uain).

“L’anxova forma part del patrimoni de l’Escala i va molt més enllà d’un producte gastronòmic internacionalment reconegut, ja que com ha quedat palès en aquesta jornada és també un element d’interès turístic de primer nivell”, ha remarcat la regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç, Marta Rodeja.

Norbert Bes, director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, remarca que “des del Patronat es treballa coordinadament amb productors, restauradors i entitats locals per promocionar experiències enogastronòmiques que sumin en la cadena de valor turística de la nostra destinació i que ens faci diferents i únics respecte altres destinacions”.

La presidenta de la Unió de Saladors Històrics d’Anxova de l’Escala, Rosa Hostench, també ha destacat el valor gastronòmic i turístic d’aquest producte, així com “la salut de les nostres empreses, que amb el relleu generacional que estan duent a terme i la seva nova visió del negoci, aposten per la creació de nous productes de qualitat on l’anxova n’és la protagonista, demostrant que la indústria anxovera està en un bon moment”.

La jornada s’ha celebrat l’endemà de l’acte institucional de la Festa de l’Anxova en què els tres cuiners dels restaurants Compartir (Cadaqués) i Disfrutar (Barcelona), Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch -reconeguts en el sisè lloc de la llista de millors cuiners del món, The Best Chef Awards- van ser guardonats amb l’Anxova d’Or. El pintor Lluís Roura va ser el pregoner de la Festa d’aquest any.

Ruta de la Tapa de l’Anxova

Aquest cap de setmana també s’ha iniciat la desena edició de la Ruta de la Tapa de l’Anxova. Hi participen un total de 23 locals, que ofereixen les seves propostes de tapa basades en l’anxova.

Com és habitual, les persones que fan la ruta poden anar segellant un “passaport” a mesura que van tastant les diferents tapes. Qui ompli tot el passaport podrà votar per

la millor tapa i la més original, a més d’entrar en el sorteig d’un àpat al restaurant Compartir. Qui provi les 15 tapes de locals del nucli antic, participa al sorteig de tres dècims de loteria de Nadal de l’Anxova Milionària. I qui tingui segellades les tapes de fora del nucli antic, entra al sorteig de 5 vals de 50 euros per gastar als comerços de la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l’Escala.