La Festa de l'Anxova de l'Escala ha servit un cop més per reivindicar aquest producte de gran trascendència gastronòmica i turística. El pregoner d'aquest any ha estat el pintor Lluís Roura, mentre que el sector ha donat l'Anxova d'Or als cuiners dels restaurants Compartir (Cadaqués) i Disfrutar (Barcelona), Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas.

Oriol Castro ha estat l'encarregat de recollir el guardó, excusant els seus companys de cuina que no podien ser a l'entrega de l'Anxova d'Or. "Teniu un producte de proximitat i de màxima qualitat i en serem ambaixadors sempre", remarcava Castro, que també recordava que venir a l'Escala li duia grans records, ja que hi havia passat molts estius els anys 80.

El pregoner d'aquest any, Lluís Roura, feia un extens repàs a la importància història de la salaó d'anxova a l'Escala, des de grecs i romans, així com als molts productors que han fet aquest producte a nivell local, però amb un gran reconeixement a nivell internacional.

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, també ha reivindicat la importància social, econòmica i patrimonial que té l'anxova per l'Escala. "Aquesta festa ens erveix per reivindicar-nos a partir de la nostra història, el que dona singularitat a l'Escala. Reivindicar un reconeixement a l'Escala i a la nostra tradició, el sector anxover i la seva manera de fer amb un producte de gran qualitat i, finalment, també el paper de promoció turística i econòmic que té", apuntava Víctor Puga.

L'acte institucional de la Festa de l'Anxova es tancava, com és habitual, amb una cantada d'havaneres, amb el grup Oreig de Mar.

Ruta de la Tapa

D'altra banda, aquest cap de setmana, s'ha posat en marxa, un any més, la Ruta de la Tapa de l'Anxova. Fins el 12 d'octubre, un total de 23 establiments ofereixen tapes en què l'anxova és la protagonista.

Com és habitual, les persones que facin la ruta poden anar segellant un “passaport” a mesura que van tastant les diferents tapes. Qui ompli tot el passaport podrà votar per la millor tapa i la més original, a més d’entrar en el sorteig d’un àpat al restaurant Compartir. Qui provi les 15 tapes de locals del nucli antic, participa al sorteig de tres dècims de loteria de Nadal de “l’Anxova Milionària”. I qui tingui segellades les tapes de fora del nucli antic, entra al sorteig de 5 vals de 50 euros per gastar als comerços de la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l’Escala.

També es fa un concurs a Instagram amb les persones que pengin imatges de la ruta de la tapa amb les etiquetes #AnxovadelEscala i #visitlescala. El premi és un lot de productes locals.