Un 30% dels participants de la Ruta de la Tapa de l’Anxova de l’Escala, un dels principals actes de la 30a Festa de l’Anxova, prové del turisme internacional que es desplaça expressament per aquestes dates al municipi altempordanès «per gaudir de l’experiència». Així ho van constatar els responsables de Turisme de l’Ajuntament el 2019, darrer any en què es va celebrar seguint la fórmula habitual. A partir d’aquest divendres i fins al 12 d’octubre torna a fer-se la Ruta després de l’impàs de l’any passat, en què va caldre convertir-la en una visita guiada amb reduïts comensals. Engega motors, però, amb molts menys restaurants i bars participants, un total de 23, una quinzena al nucli antic i la resta entre Sant Martí d’Empúries, Riells i Montgó, que competiran per obtenir el reconeixement dels comensals i guanyar el premi a la millor tapa i la més creativa.

La Ruta de la Tapa de l’Anxova proposa als participants degustar les tapes creades per cadascun dels establiments. Per 1,5 euros poden degustar una tapa. La beguda no està inclosa. A cada espai se’ls segella el passaport de la Ruta i en funció de les tapes consumides poden optar a premis: des d’un àpat per a dues persones al restaurant Compartir; tres dècims de Nadal de l’Anxova Milionària o un dels 5 vals de 50 euros a gastar en els comerços locals.

Morir d’èxit

La Ruta de la Tapa va néixer fa deu anys. En aquella primera edició, eren només set establiments els que es van sumar a la iniciativa. Molt lluny de la seixantena d’anys posteriors. «Ens vam plantejar si l’activitat no moriria d’èxit, perquè degustar més de seixanta tapes d’anxova en tan pocs dies és difícil», reconeix Carme Formatjé, tècnica de Turisme de l’Ajuntament de l’Escala. Va ser l’alt nivell de creativitat i qualitat dels concursants el que va fer que el nombre d’establiments es disparés. Posteriorment, es va anar normalitzant fins als 23 actuals, una xifra molt més lògica, ja que «la idea inicial era pensada per a bars especialitzats en tapes». L’anxova és, sens dubte, «el producte gastronòmic d’excel·lència de l’Escala i de la Costa Brava». Amb el filet en conserva, tret indispensable per concursar, els restauradors han imaginat tapes de tota mena, fins i tot, gelats d’anxova.

La Ruta és, sens dubte, un dels atractius de la Festa de l’Anxova i més en un any en què tampoc es pot fer la degustació popular a la Platja, com era habitual. Allò que sí que farà el sector, representat per la Unió de Saladors Històrics d’Anxova de l’Escala, en col·laboració amb el Patronat de Turisme Costa Brava i l’Ajuntament, és una jornada professional el dilluns 4 d’octubre que han volgut batejar com Anxova 5.0. La Re-Evolució generacional en la indústria artesanal i la immersió de l’anxova dins el món del turisme. Com expliquen els organitzadors, la jornada, que conduirà el gastrònom Pep Palau i es dividirà en diferents diàlegs, vol convertir-se en un espai de reflexió, debat i creació de sinergies entre producte i territori per desenvolupar experiències innovadores d’àmbit enogastronòmic i cultural.

Tapes per anar fent boca Qualitat i creativitat:

Millor tapa de la Ruta de l'Anxova: A cada edició, s'atorga el premi a la millor tapa de la Ruta.

A cada edició, s'atorga el premi a la millor tapa de la Ruta. La tapa més original: L'altra categoria que es premia és l'originalitat. L'any 2016 es va estrenar aquesta categoria, que se la va endur el restaurant Oreig.

Els diàlegs programats dins la jornada seran impartits per professionals que tenen molt a aportar. El primer el conduiran representants de les empreses locals de la Unió de Saladors Històrics tot parlant del relleu generacional de la indústria anxovera. El segon, reunirà dos saladors d’anxova i el xef Quim Casellas del restaurant Casamar de Llafranc, que debatran sobre el valor del producte local a les cuines. El darrer diàleg unirà l’arqueòleg Quim Tremoleda, la guia turística Romina Ribera i dos saladors més per reflexionar sobre el valor de l’anxova com a recurs cultural. El gastrònom Jaume Fàbrega ha estat convidat a fer les conclusions de la jornada.

Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch reben l’Anxova d’Or i Lluís Roura fa el pregó

Un dels moments importants de la Festa de l’Anxova és l’entrega de l’Anxova d’Or, un reconeixement a persones o entitats que ajuden a promoure el producte. Enguany, s’han escollit tres cuiners vinculats al territori i que ocupen el sisè lloc de la llista de millors cuiners del món. Són tres deixebles d’ElBulli: Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch dels restaurants Compartir de Cadaqués, obert des del 2012, i Disfrutar de Barcelona, des del 2014. Des de fa poc, també impulsen la nova marca unitària, CXC.

Abans d’aquest acte, que es fa diumenge a 2/4 de 12 del migdia a la Punta, el pintor escalenc Lluís Roura ha estat convidat a llegir el pregó de la festa, una proposta que, confessa, «em fa molta il·lusió» però que també la viu «amb responsabilitat». Parlem amb ell just mentre l’està escrivint, tot aprofitant les primeres hores del dia, «a la fresca, quan et sents net de coses». Avança que seguirà un estil de pregó tradicional però amarat de vivències personals, entre elles, el primer cop que va sentir a parlar d’anxoves: tenia 6 anys i ho va fer a través de les campanes del seu poble, Sant Martí de Campmajor. Recorda que de pregons n’ha fet molts a la vida, però, fer-lo a casa, a l’Escala, és una pressió. «Un pregó és un premi també, un reconeixement», determina el pintor qui, des de fa anys, ara a través de la fotografia i el vídeo, promou l’Escala per diferents plataformes i mitjans.