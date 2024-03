Els millors plans per aquest cap de setmana a l'Alt Empordà

Arriba el cap de setmana i a l'Alt Empordà arriba carregat d'activitats. Us presentem un recull de les més destacades.

Fira de Sant Josep i del Brunyol a Figueres

Dia i hora: dissabte 23 de març, tot el dia

dissabte 23 de març, tot el dia Lloc: Rambla, carrer Sant Pau i plaça Josep Pla

Un any més, Figueres celebrarà la Fira de Sant Josep i del Brunyol aquest dissabte 23 de març. Organitzada pels Amics de Sant Josep, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, la doble fira compartirà escenaris al carrer Sant Pau, on es farà el mercat d’artesania; la plaça Josep Pla, on hi haurà les atraccions infantils entre divendres i diumenge, i la Rambla, l’espai escollit per a la degustació i venda dels brunyols de l’Empordà, ben regat amb vi dolç i cava de la terra. La Fira anirà acompanyada de moltes activitats paral·leles.

La Fira del Vaixell d'Empuriabrava

Dia i hora: del dissabte 23 de març al diumenge 31 de març, tot el dia

del dissabte 23 de març al diumenge 31 de març, tot el dia Lloc: Sala Nova

La XXXIV Fira del Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava, que se celebra del 23 al 31 de març, serà el primer esdeveniment que es farà a la plaça de les Palmeres després de la renovació. A la mostra, hi seran presents una trentena d’expositors que portaran aproximadament 275 embarcacions d’ocasió i noves.

"La Casa de Nines" arriba a la Sala La Cate de Figueres

Dia i hora: dissabte 23 de març, a les 20 hores; diumenge 24 de març, a les 18 hores

dissabte 23 de març, a les 20 hores; diumenge 24 de març, a les 18 hores Lloc: Sala La Cate

Els clàssics mai passen de moda. Segurament perquè copsen els neguits que, tot i el pas del temps, continuen colpint als humans. Això és el que succeeix amb Casa de nines, un drama contemporani en què l’individualisme dels personatges s’enfronta a la moral i als costums establerts. La companyia figuerenca Tequatre feia anys que desitjava dur a escena la peça, la més traduïda i representada del dramaturg noruec Henrik Ibsen (1828-1906) i la primera que es va escenificar en català, i és ara quan, en disposar de l’elenc ideal, ho han aconseguit. L’espai escollit, la Sala La Cate de Figueres, aquest dissabte, a les vuit del vespre, i diumenge, a les sis de la tarda. El 13 i 14 d’abril repetiran a Castelló d’Empúries, al convent de Sant Agustí, aquest cop, per a un públic més reduït.

Mostra d’Art de Peralada

Dia i hora: inauguració dissabte 23 de març, a les 19.30 hores

inauguració dissabte 23 de març, a les 19.30 hores Lloc: entre de Turisme Cultural Sant Domènec

El Centre de Turisme Cultural Sant Domènec de Peralada acull aquest dissabte la inauguració de la novena Mostra d’Art que vol ser, enguany, un homenatge a quatre dels seus artistes locals que, amb les seves obres, capturen l’esperit del poble: Ramon Faro, Marcial Hernández, Antonio Rodríguez i Josep Sanllehy. Aquesta mostra col·lectiva es podrà visitar fins al diumenge 7 d’abril en l’horari d’obertura del Centre.

El salt del llit, al I cicle ARTmentera de l'Armentera

Dia i hora: dissabte 23 de març, a les 20 hores

dissabte 23 de març, a les 20 hores Lloc: Sala Nova

La Passió torna a Sant Climent Sescebes

Dia i hora: diumenge 24 de març, a les 18 hores

diumenge 24 de març, a les 18 hores Lloc: L'Horta d'en Cusí

La Passió de Sant Climent Sescebes, que arrenca aquest diumenge 24 de març a les sis de la tarda, és un clàssic de la Setmana Santa. Amb un guió sense massa possibilitats de traspassar els marges, cada any innova per mantenir l’interès del públic i dels mateixos actors. Enguany ho fan introduint una escena nova que permetrà a intèrprets d’11 a 13 anys agafar cert protagonisme. També impulsen una sessió alternativa, el dijous 28, una "paròdia divertida i amena, que vol ser una aclucada d’ull a la comèdia La vida de Brian dels Monty Python". Sota el títol On és Jesús?, es tradueix en sessions curtes de vint minuts, estil microteatre, durant les quals el públic acompanyarà als actors pels escenaris emblemàtics de La Passió, ubicats a l’Horta d’en Cusí.

Aquestes són les activitats que et proposem per gaudir d'un cap de setmana ideal a l'Alt Empordà!