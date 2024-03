La Fira de Sant Josep i del Brunyol enalteix la tradició des del centre de Figueres

Són trenta-una edicions de visibilitat pública i segles de tradició gastronòmica empordanesa. Les dues coses conflueixen aquesta setmana a Figueres amb motiu de la celebració de dues fires que comparteixen objectius i espai: la de Sant Josep i la del brunyol.

Organitzada pels Amics de Sant Josep de la capital empordanesa, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, la doble fira compartirà escenaris al carrer Sant Pau, on es farà el mercat d’artesania el dissabte 23 de març; la plaça Josep Pla, on hi haurà les atraccions infantils entre divendres i diumenge, i la Rambla, l’espai escollit per a la degustació i venda dels brunyols de l’Empordà, ben regat amb vi dolç i cava de la terra.

En el programa de presentació d’aquest esdeveniment, l’alcalde Jordi Masquef recorda que «el saber popular contextualitza aquesta tradició en la necessitat d’endolcir els dies per tal que la penitència i l’austeritat en el menjar fos més fàcil de dur a terme. Es feien a casa, per Setmana Santa, el dimecres o Dijous Sant».

Ara són els pastissers els qui fan possible portar aquesta tradició a la Fira juntament amb els voluntaris de l’associació dels Amics de Sant Josep.

Programa farcit d'actes

La Fira de Sant Josep i del brunyol anirà acompanyada de moltes activitats paral·leles, sempre pensades per a donar color a la festa i entretenir els assistents, sobretot els més petits. Per això, durant tot el dia, hi haurà un pallasso recorrent els espais de la fira i s’aniran celebrant actuacions musicals amb grups i escoles de la zona, com les exhibicions a la Rambla de l’escola de Ball Aprenem (dissabte, 11 h), el Ballet Kpop Figueres (11.30 h), Beat Dance Studio (12.00 h), The Dawn Beat/Swing (12.00 h), Escola Pilar Sánchez (13.00 h), Esbarts Dansaire (17.00 h) i Caporales SSSucre (17.30 h).

També hi haurà una cercavila amb capgrossos i el pubillatge, a més d’una xocolatada popular a la Rambla (18.00 h). El cantant figuerenc Salvador Torres, Sam, tancarà la festa amb una actuació especial a les set de la tarda.