El 22 de març és el Dia Mundial de l’Aigua i coincidint amb aquesta jornada internacional, l’empresa plurimunicipal de serveis, Fisersa, ha preparat un programa d’activitats per a la ciutadania de Figueres, Vilafant i comarca. La novetat d’aquest any és la jornada de portes obertes a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP), prevista pel mateix dimecres 22 de març. També es repetiran les visites al subsol de la Rambla després de l’èxit de l’any passat.

La programació arrencarà el 21 de març amb la instal·lació durant el matí d’un estand de Fisersa a la plaça Ernest Vila (Font Lluminosa). Des d’allà s’informarà dels serveis que ofereix l’empresa plurimunicipal; es repartiran obsequis de marxandatge i aquells ciutadans que vulguin participar en la jornada de portes obertes de l’endemà tindran la possibilitat d’inscriure-s’hi.

Pel que fa a les visites a la riera, s’han programat pels dies 24, 25 i 26 de març. Aquesta activitat també és gratuïta i per apuntar-s’hi caldrà fer-ho a través de l’enllaç https://figueresaescena.koobin.com/visita-subsol-rambla-riera-galligans, que s’activarà dilluns 20 de març. L’èxit de l’any anterior va fer que els tiquets per les visites s’exhaurissin en poques hores i per això, FISERSA amb col·laboració amb l’Ajuntament de Figueres, ha tornat a programar aquest esdeveniment, que porta per títol Un passeig per l’interior de la Rambla.

Una altra activitat que torna és la participació fotogràfica a través de les xarxes socials. Fisersa repetirà l’acció de l’any passat i anima a tothom qui ho vulgui a compartir imatges sobre la temàtica de l’aigua i el lema d’aquest 2023 “Accelerar el canvi”. Les fotos hauran de portar l’etiqueta d’Instagram #fisersawaterday2023.

La preservació de l’anomenat or blau

Fisersa gestiona des del 1986 els diferents serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua. Amb la voluntat de millorar dia rere dia en la seva tasca, l’empresa plurimunicipal se suma també a les iniciatives que suposin conscienciar sobre la protecció de l’anomenat or blau. Per això, un any més, s’adhereix a la celebració del Dia Mundial de l’Aigua instaurat per les Nacions Unides fa tres dècades.

El lema d’aquest any Accelerar el canvi vol posar de manifest la necessitat urgent d’anar més enllà en l’àmbit de l’aigua. I és que els compromisos adquirits el 2015 amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 6 com a part de l’Agenda 2030 no s’estan complint. L’accés a l’aigua i el sanejament gestionat de manera segura no estan garantits encara a molts llocs del planeta. 1 de cada 4 persones no disposa d’aigua potable i gairebé la meitat de la població mundial no té accés a un sanejament segur.