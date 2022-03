Des de fa uns anys el 22 de març és el Dia Internacional de l’Aigua, una jornada designada per les Nacions Unides que recorda la importància de l’anomenat or blau i la defensa sostenible dels recursos hídrics. Enguany aquest dia està dedicat a les Aigües Subterrànies amb el lema Fer visible l’invisible.

En relació amb la jornada, Fisersa ha preparat accions amb l’objectiu de conscienciar sobre la necessitat d’estalviar i preservar l’aigua. Per dimarts 22 de març, hi ha previst el repartiment d’ampolles de vidre Aigua de Figueres. Serà en horari de 9 a 13h al punt Fisersa instal·lat a la plaça Ernest Vila de Figueres (Font Lluminosa).

Una altra activitat, aquesta amb col·laboració amb l’Ajuntament de Figueres, serà l’accés al subsol de la Rambla, per on discorre la riera de Galligans. Hi haurà visites guiades gratuïtes en el marc del programa La Figueres Oculta i serà una altra manera de passejar per la Rambla tot descobrint el seu interior. Les visites estan programades pels dies 22, 25, 26 i 27 de març i les reserves es podran fer pròximament al web de Fisersa.

Finalment, s’ha posat en marxa un concurs de fotografia a Instagram sobre l’aigua i les aigües subterrànies amb l’etiqueta #fisersawaterday2022. Les bases del concurs es poden consultar també a la pàgina web de Fisersa.