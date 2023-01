La comarca obra la primera fira de l’any amb la Fira de l’Oli i l’Olivera, organitzada per l’Ajuntament d’Espolla i l’Associació Cultural La Fraternal Espollenca, que se celebrarà el pròxim cap de setmana 21 i 22 de gener al mateix municipi. L’esdeveniment destaca per la seva promoció a un dels productes més populars i tradicionals de la zona, l’oli, a través de diverses activitats relacionades amb la seva producció.

La programació d’activitats prevista es durà a terme amb tot el conjunt de parades que constituiran la fira. Així doncs, el dissabte 21 de gener, els actes començaran a les 11 del matí amb Laura Masramon qui durà a terme un tast d’olis d’oliva de l’Empordà amb la voluntat que els participants aprenguin a distingir un oli d’oliva verge extra de la resta d’olis d’oliva a través del tast i la seva etiqueta. A la mateixa hora, Toni Llobet dirigirà un talleret de dibuix i pintura naturalista i ell mateix, a 2/4 de 3 de la tarda, farà una sessió oberta de pintura en viu. També, el Celler Cooperatiu d’Espolla conduirà un recorregut teatralitzat per les instal·lacions i, a les 7 de la tarda, a l’espai del Sindicat els visitats podran gaudir del Ball de l’Oli, on aprendran una coreografia que podran representar l’endemà, si ho volen. Finalment, a les 10 de la nit, a la Sala de la Fraternal, es preveu un espectacle còmic, amb monòlegs improvisats per part de T-improviso, encapçalats pels actors Carmen Lova i Sergi Príncep.

El diumenge 22, durant tot el dia i a partir de les 10 del matí, hi haurà preparades d’activitats per a infants i adults, des d’inflables i jocs infantils, fins a les parades i exposicions de productes elaborats i artesans de la zona i la comarca, a més de fruir de l’Entrepà de sussisa amb oli o allioli en una de les parades dels carrers d’Espolla. Així mateix, a 2/4 de 12 del migdia, la inauguració de la Fira, el diumenge serà protagonitzada pels Grallers d’Espolla, seguidament, la Coral d’Espolla farà una Missa solemne cantada i també es comptarà amb la participació dels castellers de Figueres, a més de música en viu amb la companyia de Mini-Stress i també La Ludwig Band. Per als més atrevits, a les 4 de la tarda, es proposa un concurs de llançament de pinyol d’oliva. Finalment, la cloenda serà a les 5 de la tarda amb el Ball de l’Oli i a les 6 un ball final de Festa Major de la mà del Trio de la Costa Brava.