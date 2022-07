Amb la vuitena edició de la marxa d’obstacles Mugada i la segona de la BatMugada, en versió nocturna, es dona el tret de sortida dissabte, a les 10 del matí i a les 10 del vespre, a la festa major de Sant Llorenç de Castelló d’Empúries. Una festa que arrenca, principalment, a partir del divendres 5 d’agost i que s’allarga durant sis dies culminant per la festivitat de Sant Llorenç. Enguany no hi faltarà res, ja que s’han previst exposicions, música, esports, correfocs, trobades geganteres i, fins i tot, visites teatralitzades. Una de les novetats, però, és el canvi d’emplaçament del Tapes a la Fresca que passa a fer-se a la Llotja i el mirador de Can Malino, i l’estrena d’un correbars.

Tant la Mugada com la BatMugada són marxes que organitza el Grup Empordanès d’Investigacions Subterrànies (GEIS). No es fan des d’abans de la pandèmia i, per tant, hi ha moltes ganes. De fet, ja s’han inscrit 540 persones. Com explica el tècnic de Festes, Martí Fontclara, aquestes marxes es fan «a l’entorn de la Muga i el passeig de les Oques», enguany sense massa aigua. És, com la promocionen els seus organitzadors, «la cursa més divertida i fresca de l’estiu» on participen persones de totes les edats amb ganes de gresca. La Mugada és una bona manera d’escalfar motors pel gruix del cartell de la festa que, de fet, es comença a desgranar el divendres 5 d’agost amb un itinerari historicoartístic per la vila que enllaça amb el primer correbars, el pregó a la plaça dels Homes –encara no se’n coneix la identitat– i una nova edició del Tapes a la Fresca que es fa a la Llotja «per portar més gent cap al centre i esponjar l’espai».

Sant Llorenç és una festa on col·laboren un munt d’entitats locals. Així s’hi faran des de la trobada de gegants, el correfoc amb Els Senyors del Foc o la despertada amb els Fusellers de Castelló. També hi haurà un munt de música. Cal destacar, l’espectacle de teatre i música Els colors de Duke Ellington, diumenge 7, al pati del Palau dels Comtes o el concert jove amb Doctor Prats i Masovera Barbuda, dissabte 6, a la pista poliesportiva. La festa es tancarà amb un castell de focs d’artifici a l’aparcament del CAP.