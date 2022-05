Albanyà

Bateig astronòmic a càrrec de Juan Carlos Casado, Pere Guerra i/o Pau Bosch

Observatori Astronòmic

A les 22.30 h

Preus: 20 € (adults); 17 € (jubilats i carnet jove; 12 € (infantil, de 6 a 12 anys i persones amb carnet de discapacitat); i gratuït als menors de 6 anys

Sessió en castellà

Cadaqués

Teatre comèdia, màfia i humor: Na que ver

Teatre Art i Joia

A les 20 h

Preu: 4 €

L'Escala

Taller de teatre: Fem teatre!, amb l’autora i actriu Àngels Bassas

Llibreria Vitel·la

A les 12 h

Bibliopresentació del llibre: Maite vaig ser jo, podries ser tu, d’Àngels Roura Massaneda. A càrrec d’Angels Roura i Pep Targa

Biblioteca Víctor Català

A les 19 h

Figueres

Descobreix jocs de taula! A càrrec de Coach Galàctic

Oficina Jove de l’Alt Empordà

A les 18.30 h

Joves de 14 a 29 anys

Gratuït

Presentació del llibre Decàleg irreverent per a la defensa del català, de Gerard Furest i conversa amb Lourdes Godoy [+ INFO]

Biblioteca Fages de Climent

A les 18.30 h

Acte en record de M. Àngels Anglada | Conferència «El compromís de Maria Àngels Anglada amb la realitat del seu temps», a càrrec d’Assumpció Heras, professora de Llengua i Literatura catalanes

Casino Menestral (edifici antincs jutjats)

A les 19.30 h

La Jonquera

Taller de cuina Poke bow. A càrrec de Clàudia Presas, nutricionista i dietista

Porxos Centre Cultural de l’Albera Can Laporta

A les 18.30 h

Preu: 5 €

Roses

Visita guiada al port de pesca i a la subhasta de peix

Port de Roses

A les 17 h

Taller d’empoderament femení «Em miro i m’estimo», a càrrec de Laia Rosés de Vibrar’t

Teatre Municipal

A les 18 h

Dirigit a dones a partir de 18 anys

Preu 25 € (4 sessions); i gratuït per a les sòcies de Marones

Vila-sacra

Conferència «Un petit viatge pel vostre poble», a càrrec de Josep M. Dacosta

Antigues escoles

A les 19.30 h

Dissabte 7

Colera

Neteja de la platja de Garbet-cap Rasu

A les 9 h

Conferència «Un petit viatge pel vostre poble», a càrrec de Josep M. Dacosta

El Trull

A les 19 h

1r aniversari Colera Ràdio amb Nit Musical

El Trull

A les 23 h

L'Escala

XII Copa Comodor. Gran Premi Jotun

Del 7 maig al 8 maig

Des de les 8 fins a les 19 h

Informació, club nàutic l’Escala

XXVI edició del Triumvirat Mediterrani | Jornada de Portes Obertes al MAC-Empúries i activitats de reconstrucció històrica, visites teatralitzades i tallers familiars

La Platja, la Riba i MAC-Empúries

Durant tot el dia

Cala Poètica | El meu país i el mar. Recital de poesia a l’aire lliure, a càrrec de Taleia Cultura. Rapsoda Àngels Bassas, el músic Miquel Jordà i la dibuixant Mariona Millà

Mar d’en Manassa

A les 17.30 h

Figueres

Educant en l’empatia per un canvi social, a càrrec de Natàlia Oriol, responsable de l’àrea d’educació de la Fundació Franz Weber

Casa dels Animals

A les 10 h

Visita guiada «Ruta Dalí»

A les 11 h

Informació i reserves al tel. 972 503 155 o turisme@figueres.org

Presentació del llibre Una nissaga de majordoms del Castell de Peralada, de Marc Faro, Anna Teixidor Colomer i Josep Teixidor Planas

Biblioteca Fages de Climent

A les 11.30 h

Taller familiar «Kamishibai de les emocions», a càrrec de Yuko Kato. Per escoltar el conte El monstre de colors, d’Anna Llenas i expressió plàstica de les emocions dels infants

Museu del Joguet de Catalunya

A les 11.30 h

Activitat gratuïta

Indicada de 4 a 12 anys

Places limitades

Imprescindible inscripció prèvia a info@mjc.cat o al 972 504 585

Activitat familiar «Connexions Creaktives»

Museu de l’Empordà

A les 16 h

Presentació del llibre de Pep Prieto La dona eterna, a càrrec de l'autor i d’Alfons Martínez, regidor de Cultura de Figueres [+ INFO]

Museu de l’Empordà

A les 18 h

Circ contemporani (+ 8 anys) | The end is nigh! (La fi és a prop), a càrrec de La Barque Acide

Teatre Municipal El Jardí

A les 19 h

La Jonquera

Inauguració de l’exposició «Memòries», a càrrec de Pilar Farrés i Manel Puig

MUME - Museu Memorial de l’Exili Espai Art i Memòria

A les 11 h

Presentació del llibre La retirada. El exilio republicano, de la Fundació Andreu Nin

MUME - Museu Memorial de l’Exili Espai Art i Memòria

A les 12 h

Llançà

Visita guiada: ocells de l’Albera Marítima

Valleta (darrere restaurant)

A les 10 h

Preu: 3 € (pagament in situ - Cal portar l’import just)

Conferència format col·loqui «Alcaldes de Llançà des de la Democràcia», amb la participació de Josep Maria Salvatella, Pere Vila, Guillem Cusí, Francesc Guisset i Núria Escarpanter

Casa de Cultura

A les 18 h

Pedret i Marzà

Setmana Internacional del Compost: Visites familiars al CTR i manualitats per a la mainada

Al CTR

De 10 a 12.30 h

Portbou

Presentació del llibre La casa dels avis, de Vicenç Villatoro. Presenten Pilar Parcerisas, Cari Oriol Serres amb la presència de l’autor [+ INFO]

Sala Walter Benjamin

A les 18 h

Roses

Vll Jornada de Lliga Catalana Alevina

Piscina Municipal de Roses

A les 9 h

Jocs de fusta XXL, a càrrec de: Trivium gestió cultural

Esplanada davant de la Ciutadella

De 10.30 a 13.30 h

Activitat familiar per a tots els públics

Teatre musical: Barcelona 24 h

Teatre Municipal

A les 20.15 h

Preu: 15 €

Ball amb Gemma i Blanca

A la SUF

A les 22 h

Sant Pere Pescador

Teatre No hi ha lladre que per bé no vingui, a càrrec de la companyia Tequatre

Centre cívic

A les 20 h

Terrades

Romeria de Darnius a la Salut de Terrades

Salut de Terrades

A les 12 h

Torroella de Fluvià

Biografia de Francesc Cambó (1876-1947). Conferència a càrrec de Borja de Riquer, historiador i president de la Reial acadèmia de Bones Lletres de Barcelona

Can Miqueló

A les 20 h

Vilafant

Neteja del Manol i entorn

Alzina de Can Massanet

A les 9.30 h

Diumenge 8

Agullana

Festa de la Gent Gran. Missa, sardanes, dinar, concert i ball amb l’Orquestra Costa Brava

Durant tot el dia

Albanyà

Caminada per Lliurona. Guiatge i lectures Josep Vilar i Roser Bech

Davant l’església de Sant Andreu

A les 9 h

Gratuït

Inscripció obligatòria fins al divendres 6 de maig, a 972 462 929, info@grupgavarres.cat o www.grupgavarres.cat

Cantallops

Duet la Catalana

A la Societat

A les 19 h

Entrada gratuïta

Castelló d'Empúries

Diumenges de primavera: «Deixa’t guiar pels Aiguamolls» (visita guiada per l’itinerari 1)

Centre d’informació del Cortalet del Parc Natural dels Aiguamolls

A les 11 h

Safari d’aus. Vine a l’espectacle dels Aiguamolls amb el trenet turístic

Centre d’informació del Cortalet del Parc Natural dels Aiguamolls

A les 12 h

Colera

Animació infantil

A la Plaça

Tot el dia

Dinar popular

Plaça Pi i Margall

A les 14 h

Preu: 15 € (general) ; 7 € (menors fins a 10 anys); i gratuït als majors de 65 anys empadronats

Cal inscriure’s a l’ajuntament abans del 4 de maig

Ball amb Duet Gerunda

A la tarda

L'Escala

XXVI edició del Triumvirat Mediterrani

La Platja, la Riba i MAC-Empúries

Durant tot el dia

Visita romana

MAC-Empúries

A les 11.30 h

En català

Figueres

«Rutes enogastronòmiques de Figueres»

A les 10.30 h

Informació i reserves al tel. 609 199 086 o a sommelier@lauramasramon.com

Sardanes amb la cobla La Principal d’Olot, amb motiu de la Commemoració del 50è aniversari del Monument a Pep Ventura

Plaça Tarradellas

A les 11.30 h

S’interpretarà el mateix programa de fa 50 anys

75è Concurs de colles sardanistes-Campionat de Catalunya amb la Cobla La Principal d’Olot

Plaça Catalunya (a cobert)

A les 18 h

Espectacle de clown Jaleiu, a càrrec de Guillem Albà & La Marabunta

Teatre Municipal El Jardí

A les 19 h

La Jonquera

Marxa nòrdica per descobrir la ruta de l’exili amb la visita de cinc búnquers. Visita guiada pel conservador Miquel Serrano del (MUME)

Can Laporta

A les 9.30 h

Preu: 5 €

Refrigeri al final de l’activitat

Llançà

Passeig amb barca per la Mar d’Amunt

Club Nàutic Llançà

Primer grup: de 10 a 11.30h. Segon grup: d’11.30 a 13 h

Preu: 5 € (el pagament es fa a l’Oficina de Turisme de la Vila)

41è Aplec de Sant Silvestre. Esmorzar popular gratuït

Ermita de Sant Silvestre

A les 10 h

Sardanes amb la Cobla Baix Empordà. Venda de llibres i records

Ermita de Sant Silvestre

A les 11 h

Missa cantada i concert per la Coral Palandriu de Llançà

Ermita de Sant Silvestre

A les 12 h

Ball

Gimnàs de l’institut

A les 18 h

Entrada 6 €

Navata

Descoberta del nucli antic, per conèixer els costums, oficis i la manera de viure dels antics navatencs i navatenques

Carrer del Pont, portal dels Valls

A les 11 h

Pau

XXVI Pujada a la Creu Blanca

Sortida davant de les escoles

A les 10 h

Esmorzar a la sureda de Les Comes

A les 11 h

Aperitiu a la Creu Blanca

A les 12.30 h

Arrossada popular a la Sureda de Dalt

A les 14 h

Preu: 6 €

Roses

Sortida: Setcases - Costabona

Estació d’autobusos

A les 7 h

Cal estar federat

Curses adaptades per a infants i joves

Davant el monument del pescador

A partir de les 10 h

Recollida de dorsals i samarretes solidàries

Davant el monument del pescador

De 10 h a 10.45 h

Teatre infantil d’Optimist: Orbital, de Farrés Brothers i Cia

Teatre Municipal

A les 12 h

Preu: 5 €

Ball amb Xavi de Roses

SUF

A les 18 h

Ventalló

Arrossada popular

Parc de la Bassa

A les 13.30 h

Preu: 15 €

Sardanes amb La Principal de l’Escala

Parc de la Bassa

A les 15.30 h

Quina Riffalu

Parc de la Bassa

A les 17.30 h

Vilabertran

Ball amb Joan Bram

Centre Cívic. Sala de ball

A les 18 h

Vilafant

IV caminada Afa Sol i Vent