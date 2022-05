Fa pocs dies, el Centre Cultural Sant Domènec de Peralada es va omplir de gom a gom per assistir a la primera presentació del llibre Una nissaga de majordoms del Castell de Peralada, gestat a tres bandes per Marc Faro Costa, Anna Teixidor Colomer i Josep Teixidor Planas. El segon lloc escollit per desgranar-lo públicament és Figueres justament aquest dissabte a dos quarts de dotze del migdia a la biblioteca Fages de Climent.

El volum, editat per Llibres del Segle, amb el suport de l’Ajuntament de Peralada, la Fundació Castell de Peralada i el Consell Comarcal, treu a la llum un testimoni gràfic excepcional de la vida dins de Palaci i fora dels seus murs. El llibre va rebre el guardó al millor projecte de comunicació periodística dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local.