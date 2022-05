The end is nigh (la fi és a prop) és un espectacle de la companyia La Barque Acide basat en l’apocalipsi del món que coneixem, de la societat i de l’ésser humà. El muntatge, que es representa aquest dissabte a les 7 de la tarda al Teatre El Jardí de Figueres, planteja una atmosfera alhora amenaçadora i absurda en què, més que mai, tot és possible. En aquest particular espai-temps, tots tindran l’oportunitat d’exposar, per darrera vegada, la seva realitat, o el que queda d’ella, amb les seves paradoxes i perills.

The end is nigh és un projecte europeu de circ contemporani que mou un equip d’artistes de vuit països amb l’objectiu de crear un espectacle fresc, valent i molt visual, i amb bones dosis d’humor negre. El muntatge és recomanable a partir dels 8 anys i forma part de Travesía, un projecte de cooperació Interreg.